Ospedale di Saluzzo: occupati quasi tutti i posti letto Covid

Dalle informazioni forniteci questa mattina , lunedì 10 gennaio, dall’Asl Cn1, la situazione presso il Covid hospital di Saluzzo non è delle più rosee.

Sempre riflettendo una situazione in linea con tutta la Regione, anche il nosocomio saluzzese comincia ad essere in affanno. Sono ad oggi stati segnalati 64 pazienti presenti all’interno dei reparti dell’ospedale cittadino. Di questi, 6 persone occupano la totalità dei letti presenti per il reparto di terapia intensiva e 58 ricoverati sono presenti nel reparto di cure ordinarie dove ad oggi sono presenti in totale 60 posti letto. Vista la situazione, è altamente probabile che la disponibilità di posti letto possa essere ancora aumentata in base all’esigenza del momento, così come è stato per le scorse ondate.

Al momento sono stati aperti e rimodulati anche i restanti reparti, portando al secondo piano dell’ospedale un ulteriore modulo Covid. La situazione è peggiorata anche all’interno della città del Marchesato. Stando infatti alla mappa Covid della Regione Piemonte, sono 625 i cittadini saluzzesi attualmente positivi al Covid.