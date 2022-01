Volley Regionale: stop ai campionati di C e D! Possibile ripresa il 22 gennaio

Si fermano, almeno fino al 21 gennaio, anche i campionati regionali di serie C e D in Piemonte. Lo ha deciso il Consiglio Regionale della Fipav che, preso atto del continuo aggravarsi della situazione pandemica e dell’ aumento di casi di conclamata positività al Covid-19 o di quarantena ed isolamento fiduciario e in considerazione del prevalente interesse pubblico alla salute di tutti i cittadini, ha deciso la sospensione e il rinvio di tutti gli incontri previsti dal calendario gare nella 11ª e 12ª giornata dei campionati di serie C Femminile, D Femminile e C Maschile e nella 10ª giornata del campionato della D Maschile.

L’attività agonistica riprenderà, salvo diverse indicazioni, sabato 22 gennaio con le gare della 13ª giornata di Serie C e D Femminile e C Maschile, e con quelle della 11ª giornata della D Maschile. Tutto dipenderà, però, dal miglioramento o meno della situazione epidemiologica sul territorio regionale.