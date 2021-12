Sci – Coppa del Mondo: Marta Bassino ci riprova nel Gigante dopo la caduta di ieri

Mikaela Shiffrin (Burke Mountain Academy) si è imposta nettamente nel Gigante femminile di Coppa del Mondo in programma a Courchevel. La statunitense, al podio numero 113 che le vale il trionfo numero 72 in carriera (a dieci lunghezze dal record dalla connazionale Lindsey Vonn), ha confermato la sua superiorità nella disciplina, fissando il cronometro sul tempo totale 2’,15”,35/100.

Alle sue spalle, grazie al miglior tempo nella seconda manche, la svedese Sara Hector (Kungsbergets SK), attardata di 86/100 e seguita ad 1”,08/100 dalla svizzera Michelle Gisin (Ski Club Engelberg).

Si è fermata ai piedi del podio la slovacca Petra Vlhova (Ski Team Vlha), seguita dalla veterana francese Tessa Worley (Armée Française – Ski Club Grand Bornand).

In una giornata opaca per le azzurre spicca solo la settima posizione di Federica Brignone (Carabinieri), che ha pagato un errore nella parte alta del tracciato, scivolando a 2”,61/100 da Mikaela Shiffrin. Nelle prime trenta, oltre a Federica Brignone, è entrata solo Elena Curtoni (Centro Sportivo Esercito), che ha chiuso in ventisettesima posizione, mentre non ha concluso la prova Sofia Goggia (Fiamme Gialle), decima dopo la prima manche.

Non si erano qualificate per la seconda manche Roberta Melesi, Karoline Pichler, Ilaria Ghisalberti e Vivien Insam, mentre era uscita a causa di un’internata la borgarina Marta Bassino (Centro Sportivo Esercito), dopo un primo parziale che induceva all’ottimismo. Marta ci riproverà nel secondo Gigante, in programma oggi, mercoledì 22 dicembre, con inizio della prima manche alle 10, in diretta su RaiSport ed Eurosport.

La classifica generale della Coppa del Mondo vede Mikaela Shiffrin scavalcare nuovamente Sofia Goggia in testa alla classifica, 670 a 635 punti, con al terzo posto Petra Vhlova a 390. Mikaela Shiffrin domina anche nella classifica di specialità con 200 punti, seguita da Vhlova a 110 e da Sara Hector a 102.

c.s.