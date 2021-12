Savigliano, grande successo di pubblico ed emozioni per “L’incantevole Natale”

Si è conclusa questa doppia edizione dell’Incantevole Natale che si è svolta a Savigliano in piazza Santarosa, organizzata dalla Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano e dalla Consulta Cultura, in collaborazione con il Comune di Savigliano.

Due week end natalizi che hanno portato in piazza 24 Botteghe delle Meraviglie, per ogni fine settimana. Grande il successo della Casa di Babbo Natale, tantissime le foto scattate a grandi e piccini insieme a Babbo Natale, più di 600 le letterine raccolte nella cassetta della posta nei 4 giorni. I bambini e le famiglie hanno potuto giocare con il Ludobus, elfi giocolieri e bolle giganti hanno dato un tocco magico alla manifestazione.

Il laboratorio degli Elfi ha accolto molte famiglie che hanno realizzato insieme: pupazzi di lanterne, cappellini di Natale, speciali biglietti di auguri, spille ad uncinetto. La domenica si è giocato con lo staff di Espansione Ludica, fotografato il Natale con il Circolo Imago, creato candeline di Natale e Gufetti con le pigne per decorare il Natale.

Generose le donazioni di stoviglie, biancheria per la casa e piccoli elettrodomestici, per il progetto “Ricomincio da qui… una casa nuova per una nuova vita” a cura di Mai+Sole.

Ad animare la piazza hanno contribuito la Zampogna Itinerante di Nino Carriglio a cura Civico Ist. Musicale G.B. Fergusio; mentre domenica pomeriggio, i “Color Brass” ensemble di ottoni in collaborazione con il Complesso Bandistico “Città di Savigliano”, hanno reso l’atmosfera della manifestazione ancora più natalizia.

L’Incantevole Natale è stato realizzato grazie al preziosissimo contributo del Comune di Savigliano della Banca CRS, del nuovo sostenitore della Fondazione Eviso SpA; della Regione Piemonte, delle Fondazioni CRT e CRS; dei nostri sponsor Magazzini Montello S.p.A., Euro 1 Società Licenziataria Ristorante McDonald’s di Cuneo e provincia, Tekfire S.r.l., Confartigianato Cuneo, A.R.PRO.M.A. Confcommercio Savigliano e Derby S.r.l., un sentito ringraziamento a tutti gli inserzionisti che ci sostengono.

Un caloroso ringraziamento a tutti i nostri clienti, ai fornitori e a tutti coloro che in diversa forma hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento.