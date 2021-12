Leggero aumento di ricoveri Covid all’Ospedale di Cuneo

Dalle informazioni forniteci dall ‘Asl Cn1 questa mattina, venerdì 17 dicembre, sono 19 i pazienti attualmente ricoverati nel reparto covid degli ospedali S.Croce e Carle di Cuneo, affetti da sintomatologia e con tampone positivo.

I pazienti sono così suddivisi: 2 in terapia intensiva; 6 in terapia semi intensiva e 11 in degenza ordinaria.

Da cosa si evince, i dati sono perfettamente in linea con il report redatto dalla Regione Piemonte, che per ancora tutta la prossima settimana rimane in zona bianca, data l’incidenza di casi e ricoveri, seppur in leggero aumento, sotto la soglia di allerta.