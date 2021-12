Qualità della vita 2021: la provincia di Cuneo perde 14 posizioni. TUTTI I DATI

Perde 14 posizioni, uscendo dalla top 20, la Granda nella classifica, stilata come ogni anno da Il Sole 24 Ore, sulla qualità della vita nelle province italiane. L’indagine, partita nel 1990 e che dal 2019 tiene conto di 90 indicatori, suddivisi in 6 macro-categorie tematiche (ciascuna composta da 15 indicatori), vede trionfare nell’edizione 2021 Trieste, sospinta da fattori come economia e cultura, e il Friuli, con tre province nei primi dieci posti (Pordenone 7ª e Udine 9ª).

LE CATEGORIE:

ricchezza e consumi;

affari e lavoro;

ambiente e servizi;

demografia e salute;

giustizia e sicurezza;

cultura e tempo libero.

Gli indicatori sono tutti certificati, forniti al Sole 24 Ore da fonti ufficiali, istituzioni e istituti di ricerca.

CUNEO E’ 34ª

Annata sostanzialmente negativa per Cuneo che passa dal 20° al 34° posto: un piazzamento fortemente condizionato da Cultura e Tempo Libero (81°, -19), con un calo da segnalare in due ambiti notoriamente positivi, come Ricchezza e Consumi (21°, -13) ed Affari e Lavoro (29°, -16). Balzo in avanti invece per “Ambiente e Servizi”, con un netto miglioramento fino al 9° posto in tutta Italia (addirittura grazie ad un +55). Ok anche “Giustizia e Sicurezza” (11°, +3), mentre recupera 7 posizioni nella sezione “Demografia e società” (67°, +7).

I dati nel dettaglio sulla qualità della vita in Granda sono visionabili al link https://lab24.ilsole24ore.com/qualita-della-vita/cuneo#