Cuneo: accese le prime luci di “IllumiNatale” in Piazza ex Foro Boario (FOTO E VIDEO)

Ieri sera, martedì 7 dicembre, sono state accese le luci in Piazza ex Foro Boario come anteprima di ILLUMINATALE, la rassegna di eventi che tra luci, colori e musica, renderanno speciali le giornate di feste natalizie a Cuneo. Dopo una breve presentazione della serata, è partito il conto alla rovescia per l’accensione simultanea dei 130 alberelli presenti sulla piazza. Un pubblico numeroso ha animato la piazza, trasformata nell’occasione in un teatro a cielo aperto, per assistere alla pre-inaugurazione delle illuminazioni natalizie e al concerto del gruppo vocale “Elephant Claps”. Zucchero filato ai bambini, accensione di un maxi Babbo Natale alto 10 metri davanti al ristorante Open Baladin e carrozza trainata da cavalli con Babbo Natale.

Il tunnel luminoso ospitato nella piazza, verrà invece acceso nella serata dell’Immacolata insieme agli eventi che animeranno tutta la città, dai mercatini di Piazza Boves a quelli di Corso Giolitti, dalle parate musicali che animeranno tutto il centro storico ai grandi eventi di musica e spettacolo che verranno ospitati in piazza Galimberti e al teatro Toselli.

Tra i numerosi eventi di mercoledì 8 dicembre segnaliamo, in particolare, lo spettacolo delle ore 18:30 (salvo imprevisti meteo), con l’esibizione del funambolo Oliver Zimmermann che percorrerà una fune luminosa in mezzo a piazza Galimberti, subito dopo la cerimonia inaugurale di IllumiNatale con le autorità presenti.

Mentre giovedì 9 dicembre, alle ore 18.00 all’Open Baladin, terrà uno Show cooking a tema natalizio con un ospite d’eccezione, Massimo Albertengo, patron dell’omonima azienda cuneese leader nella produzione di panettoni, eccellenza italiana nel mondo, spiegherà al pubblico presente i segreti per realizzare un panettone di qualità.

ILLUMINATALE 7 dicembre 2021 Piazza Ex Foro Boario 1 of 15

PROGRAMMA DELLA GIORNATA INAUGURALE DELL’8 DICEMBRE

RACCOLTA FONDI PER LA PEDIATRIA 10.00-19.00 | Largo Audiffredi

Si potranno acquistare panettoni per sostenere le attività a favore della pediatria dell’Ospedale S. Croce – A cura di AVO Cuneo ODV per la Fondazione Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle Cuneo Onlus

​MERCATINI DI NATALE NEL CENTRO STORICO 10.00-19.30 | Contrada Mondovì, Piazza Boves, Largo Audiffredi

Esposizione di manufatti handmade di artigiani e creativi (in caso di maltempo il mercatino si svolgerà in piazza Virginio) – A cura di “Made in Cuneo” e Comitato commercianti di Contrada Mondovìì

BABBO RUN ore 16.00 | Piazza Foro Boario | 5,00 €

Camminata-corsa non competitiva di 5 km per bambini, famiglie e amanti dello sport, partenza e arrivo in piazza, festa finale con dj set; il ricavato sarà devoluto ad ASD Amico Sport, Granda Waterpolo Ability ASD, Polisportiva Passo. Iscrizioni: presso Il Podio Sport, le associazioni sportive o direttamente al ritrovo il giorno della corsa (dalle ore 15.00), pacco gara per i primi 500 iscritti – A cura di: ASD Roata Chiusani, ASD Atletica Cuneo, ASD Dragonero, in collaborazione con Open Baladin Cuneo e Il Podio Sport

PARATA MUSICALE CON “PRISMABANDA” ore 16.45 | Via Roma, Piazza Foro Boario, Piazza Galimberti

Parata musicale nelle strade cittadine – A cura di Mirabilia

​VISITE GUIDATE ore 17.00 | Piazza Foro Boario – ATL del Cuneese | 11,00 €

Visite guidate con aperitivo o assaggio goloso finale per scoprire la storia della città, conoscere gli angoli più caratteristici, ma anche aneddoti, tradizioni e curiosità sul teatro, la luce, i mercati, le golosità… – A cura di Conitours (www.cuneoalps.it). Informazioni e prenotazioni: 0171 698749 – 0171 696206 – info@cuneoalps.itì

INAUGURAZIONE ILLUMINATALE ore 18.00 | Piazza Galimberti

Saluti delle autorità e accensione addobbi natalizi in tutta la città. In contemporanea, in segno di solidarietà, verranno accese le luminarie natalizie anche nei comuni di Limone Piemonte, Tenda, La Brigue, Saorge e Breil, colpiti dall’alluvione del 2020

GRANDE EVENTO: IL FUNAMBOLO OLIVER ZIMMERMANN ore 18.30 | Piazza Galimberti

Traversata funambolica luminosa di Oliver Zimmermann – A cura di Mirabilia