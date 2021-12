Confartigianato Imprese Cuneo: il Presidente Crosetto verso le rielezione

Tutto è pronto per l’apertura del 40° Congresso territoriale di Confartigianato Imprese Cuneo, durante il quale avverrà l’elezione della Presidenza per i prossimi quattro anni.

L’appuntamento è fissato per domenica 5 dicembre a partire dalle ore 9,00 presso la tenuta “Il Lago dei Salici” a Caramagna Piemonte. Presiederà il Congresso Marco Granelli presidente nazionale di Confartigianato Imprese.

Per il rinnovo della Presidenza territoriale sarà proposta una sola lista, con a capo il presidente uscente Luca Crosetto, affiancato da Daniela Balestra, già vice presidente, che assumerà il ruolo di vice presidente vicario, e da Michele Quaglia secondo vice presidente.

Una scelta condivisa per dare continuità al lavoro svolto finora, con l’obiettivo di supportare le imprese associate ad affrontare al meglio il prossimo periodo, sicuramente complesso e foriero di grandi cambiamenti.

Nutrito il programma della mattinata, che si dividerà in due parti. Nella prima, dopo i saluti istituzionali di Federico Borgna presidente della Provincia di Cuneo, Francesco Emanuel sindaco di Caramagna Piemonte e Giorgio Felici presidente di Confartigianato Piemonte, Joseph Meineri direttore generale di Confartigianato Cuneo aprirà i lavori congressuali. Primo punto all’ordine del giorno sarà il conferimento dell’iscrizione all’Albo ad honorem di due figure di spicco del mondo associativo: Elio Sartori, a lungo dirigente di Confartigianato Cuneo, scomparso nel 2017 e Nicola Gaiero, stimato commercialista e revisore dei conti di Confartigianato Cuneo, prematuramente mancato nel 2020.

A seguire, la presentazione delle candidature, dei programmi e la relazione sui quattro anni trascorsi da parte del presidente territoriale Crosetto. In conclusione, le votazioni e la proclamazione degli eletti.

La seconda parte sarà caratterizzata da una tavola rotonda sul tema “Generare valore artigiano” moderata da Marco Berry. Interverranno Filippo Barbera professore ordinario di Sociologia Economica del Dipartimento CPS dell’Università di Torino, Giovanni Quaglia presidente della Fondazione CRT, Ezio Raviola vice presidente della Fondazione CRC, Marco Granelli presidente nazionale di Confartigianato Imprese. Il Congresso si chiuderà con le conclusioni del presidente Luca Crosetto.

