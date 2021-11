Volley A2/F – LPM Bam Mondovì-Albese 3-1, coach Solforati: “Bene il carattere e il modo di stare in campo”

Ottima prestazione della LPM Bam Mondovì nella penultima giornata del girone di andata. Le ragazze guidate da coach Solforati si impongono brillantemente per 3-1 su Albese, in una partita in cui le ospiti hanno disputato una gara coraggiosa e di qualità. Per il “Puma” adesso arriva la trasferta in Friuli, in casa della capolista Talmassons.

Proprio coach Solforati commenta così la sfida:

“È stata una bellissima partita perchè Albese ha dimostrato di essere una delle squadre più in forma del campionato. C’è voluta una prestazione super per portare a casa tre punti. Siamo andati in difficoltà nel secondo set che abbiamo rimontato dopo uno svantaggio importante a metà set, abbiamo perso il terzo, è stata una partita molto combattuta dove la difesa su entrambi i campi ha fatto la differenza.

Secondo me tra i migliori in campo ci sono stati i due liberi e secondo me si è vista una bella pallavolo. In questo momento Albese gioca molto bene, il palleggio smista molto bene i palloni.

Mi è piaciuto il carattere e il modo di stare in campo, in particolare nel recupero del secondo set e nel quarto set dopo aver perso il terzo. Nella terza frazione abbiamo fatto un po’ di fatica nella ricostruzione, che è l’elemento che è stato meno incisivo di tutto.”