Sangue nel monregalese: una dimostrazione di impegno dei donatori FIDAS

Nel biennio 2019-2020, il Centro Trasfusionale di Mondovì ha registrato un calo di donazioni di 242 unità di sangue pari a circa il 5,48% in meno confronto agli anni precedenti. Benché si tratti di un dato in diminuzione, in realtà dobbiamo contestualizzarlo al periodo di emergenza sanitaria.

Se poi lo raffrontiamo ad altre due realtà geograficamente molto vicine come Cuneo e Savigliano, che hanno invece registrato un calo rispettivamente del 21,02% e del 9,82%, il nostro dato dimostra che la solidarietà dei donatori Monregalesi non è mai venuta meno. Un’altra informazione interessante è sapere che il 92% del totale dei donatori dell’ASLCN1 è iscritto a associazioni di volontariato: ciò conferma che, oltre al ruolo riconosciuto dalla legge, le realtà solidaristiche sono davvero catalizzatori di atteggiamenti a favore della collettività.

“Un altro elemento che ha contribuito a dare buoni risultati – spiega Mauro Benedetto, Presidente della Fidas Monregalese – è stata la nostra richiesta (approvata) di potersi recare al Centro Trasfusionale di Mondovì anche in alcune domeniche specifiche dell’anno: ciò ha permesso di andare incontro alle esigenze di molti donatori impegnati in settimana per motivi di lavoro”.

In una riunione del 15 novembre scorso tra ASLCN1, rappresentato dalla responsabile SIMT di Savigliano, dott.ssa Silvia Tavera e dal direttore dei presidi ospedalieri, dott. Mirco Grillo e le varie Associazioni del dono provinciali FIDAS, AVIS e GASM, sono emerse alcune criticità legate invece ai problemi di personale sanitario. In tutto il Piemonte ad oggi mancano 24 medici trasfusionisti, di questi, 4 nell’ASLCN1. A ciò si aggiunge anche il delicato problema del personale sanitario che ha deciso di non vaccinarsi e che dovrà essere necessariamente sospeso dal servizio.

Nella provincia di Cuneo sono 276 le persone interessate a questo provvedimento che coinvolge medici, infermieri, personale OSS, ecc. Sono numeri importanti che incidono in modo rilevante al normale prosieguo delle attività sanitarie della nostra ASL.

