La settima edizione di “Bravi a scuola e nello Sport”: sempre nel ricordo di Attilio Bravi

Si è “allargata” la base dei premiati, portando da quattro a dieci i riconoscimenti: Irene Aschieris, Francesco Bisotto, Federico Lorenzo Bruno, Federica Parigi, Arianna Reniero e Pietro Santini. Si è svolta, nei giorni scorsi, la premiazione della settima edizione del premio-borsa di studio “Bravi a scuola e nello sport”, voluto dall’Area 3 Piemonte e Valle d’Aosta, Distretto Italia del Panathlon International.

Giuria del premio presieduta da Riccarda Guidi Bravi: “I risultati scolastici sono stati veramente eccellenti: ventinove studenti hanno valutazioni che oscillano tra l’8,08 e 8,92 e ben cinque hanno superato la media del 9: dal 9,09 fino al 9,75“.

“Bravi nella scuola e nello sport nasce nel 2015 per la volontà della famiglia di Attilio Bravi di ricordare il panathleta, lo sportivo ma soprattutto il docente che si è sempre impegnato affinché i giovani oltre allo sport seguissero con immutata passione anche lo studio. Per questo il Panathlon ha deciso di dare impulso alla sua idea di futuro, promuovendola nelle scuole dell’Area 3 – Piemonte e Valle d’Aosta – del Panathlon International, valorizzando quegli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori di II grado che durante il loro percorso scolastico abbiamo saputo conseguire prima di tutto significativi risultati scolastici, accompagnati e sostenuti da quelli ottenuti nella pratica di una disciplina sportiva. Nella valutazione finale la Commissione esaminatrice terrà conto prima di tutto della media scolastica dei candidati e quindi, in proporzione al numero di tesserati comunicati al Comitato olimpico italiano dalle Federazioni sportive nazionali, i risultati sportivi ottenuti in

campo internazionale, europeo e nazionale. L’unione tra le due darà l’ordine di assegnazione dei premi che la Commissione invierà al Governatore dell’Area 3 Piemonte Valle d’Aosta del Panathlon International“.

Quarto classificato Umberto Brero, del “Vallauri” di Fossano; terza è arrivata Gaia Tormena del Liceo linguistico “Bérard” di Aosta; dello stesso istituto (ma Liceo Scientifico) la seconda piazza del concorso ad Axelle Vicari; al primo posto Eleonora Vidano del “Martinetti” di Caluso.