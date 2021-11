Cuneo: presentato il programma di Scrittorincittà 2021 (VIDEO)

Da mercoledì 17 a domenica 21 novembre, torna a Cuneo il tradizionale appuntamento con Scrittorincittà. È stato presentato alla stampa oggi, mercoledì 3 novembre, dall’assessore alla Cultura e allo Sport del Comune di Cuneo Cristina Clerico insieme alla responsabile della rassegna, la direttrice della Biblioteca civica Stefania Chiavero.

Tante le novità del Festival giunto quest’anno alla sua XXIII edizione, che vede il ritorno agli appuntamenti letterari in presenza, circa 92 su 200, Infatti, come ogni anno Scrittorincittà tornerà a proporre incontri, reading e laboratori per adulti, ragazzi e bambini con scrittori, giornalisti, artisti e protagonisti di tutti gli ambiti: dalla letteratura all’arte, dallo sport al cinema, dalla scienza alla musica.

Ma quest’anno “lo farà con modalità ibride – ha spiegato la curatrice, Stefania Chiavero -, alcuni incontri online e altri in presenza, diffusi in varie sedi della città e trasmessi anche in streaming per dar modo anche al pubblico più lontano e alle scolaresche di seguire ogni evento. Sport, letteratura, arte, mafia e terrorismo, scienza, musica, sono solo alcuni dei temi del programma di incontro che abbiamo realizzato per questa edizione. Ma verranno affrontati anche tematiche delicate come i diritti che le donne devono ancora conquistare con Laura Boldrini. Si parlerà anche di start-up, con il fondatore di Satispay e di musica con Ernesto Assante. Tantissimi gli ospiti illustri che anche quest’anno parteciperanno a Scrittorincittà”. Ricordiamo che l’edizione del 2020 venne realizzata totalmente on-line.

Ma vediamo quale è il filo conduttore, intorno al quale autori italiani e stranieri saranno come sempre chiamati a esprimersi, riflettere, confrontarsi. Quest’anno la parola chiave è “Scatti”. Scatti in avanti per la scoperta, scatti d’ira contro le offese, accelerazioni per rimettere in sesto il pianeta o il pezzetto di pianeta intorno a noi, scatti come i clic delle istantanee, scatti rubati, scatti che non hanno frontiere.

Ma non solo. Anche “Scatti di generosità come quelli che dimostrano i tantissimi volontari che quest’anno si sono messi a disposizione del Festival – come ha sottolineato l’assessore Clerico – un aiuto prezioso per realizzare una manifestazione che ha richiesto un grande sforzo a tutta l’amministrazione comunale e a tutti i partners. Realizzare una manifestazione come questa, in piena pandemia per quanto sotto controllo, richiede misure speciali e rispetto della normativa. Infatti, dopo ogni incontro verranno sanificate le sale”.

Le sedi dove si svolgeranno le presentazioni di libri o le tavole rotonde, per raccontare al meglio le diverse sfaccettature del tema/filo conduttore, saranno: la Biblioteca Civica, il Teatro Toselli, il Cinema Monviso, ma anche chiese, musei, circoli culturali. Ogni incontro è pensato per mettere a confronto chi legge e chi scrive, chi disegna e chi racconta, con modalità̀ sempre diverse e originali. Verrà richiesto il green pass all’ingresso e di tenere la mascherina. Gli incontri saranno quasi tutti gratuiti ma con prenotazione obbligatoria dei posti.

Gli ospiti della XXIII edizione

Ad aprire la XXIII edizione di scrittorincittà al Teatro Toselli, mercoledì 17 novembre alle 17.30, sarà l’evento “Il museo a due voci”: Christian Greco, Direttore del Museo Egizio, ed Evelina Christillin, Presidente della Fondazione Museo delle Antichità Egizie, spalancheranno le porte dei musei mostrandoli come luoghi della creazione della memoria collettiva e spiegheranno cosa è, e deve essere, oggi un museo, prendendo spunto dal loro libro Le memorie del futuro (Einaudi). Di design parleranno invece Chiara Alessi, che ha scritto un libro sui piccoli oggetti di ogni giorno (Tante care cose. Gli oggetti che ci hanno cambiato la vita, Longanesi, e Giosuè Boetto Cohen (Il giovane Giorgetto, ASI Service), che ha raccolto le confidenze di Giorgetto Giugiaro, il “car designer del secolo”.

Ma ancora, a proposito di arte, ci sarà anche Giovanni Muciaccia, già conosciuto come conduttore dei programmi televisivi di Art Attack, presenterà “Attacchi d’arte contemporanea” (Rizzoli), per raccontarle in modo semplice e coinvolgente l’arte moderna. Paolo Crepet (Oltre la tempesta, Mondadori) invita a rimboccarci le maniche e a metterci al lavoro per costruire tutti insieme un futuro migliore: uno sforzo collettivo, perché solo le relazioni potranno salvarci. Un futuro che passa anche attraverso l’economia: incontriamo Alberto Dalmasso, fondatore di Satispay, che in Vivi smart (Il Saggiatore) ci fornisce una guida per migliorare il mondo e la società rendendo il nostro approccio al denaro sempre più agile, semplice e intelligente. Luciano Canova (Favolosa economia, HarperCollins) cerca di spiegare con ironia una disciplina che riguarda tutti attraverso Alice nel Paese delle Meraviglie, Guerre Stellari o i tre porcellini.

Di attualità si parla anche con Gian Carlo Caselli e Guido Lo Forte (La giustizia conviene. Il valore delle regole raccontato ai ragazzi di ogni età, Piemme), due magistrati noti al grande pubblico per il loro impegno contro le mafie e il terrorismo, che raccontano con chiarezza e passione il cuore del loro mestiere: il valore della giustizia. Da Verona all’Europa con Romano Prodi (Le immagini raccontano l’Europa, Rizzoli), già Presidente della Commissione Europea, che pur non risparmiando uno sguardo lucido sulle contraddizioni e gli errori commessi negli anni, continua a credere e sostenere il progetto che lui stesso ha contribuito a costruire.

E dall’Europa all’Asia, o meglio, alla Cina, con il giornalista Simone Pieranni (La Cina nuova, Laterza), che ci accompagna alla scoperta della Cina contemporanea, quella che scopriamo appena ci immergiamo più a fondo nelle sue atmosfere e nella sua cultura. Con Maya De Leo (Queer, Einaudi) una lettura inedita della storia contemporanea alla luce della sessualità: dalle guerre mondiali al dopoguerra, dalla crisi dell’HIV fino alle nuove sfide degli anni Duemila per le diverse identità LGBT+. Sandro Marenco (Dillo al prof, Salani) racconterà invece della sua esperienza della pandemia: ha infatti creato una classe virtuale sui social, che si è allargata riunendo centinaia di migliaia di ragazzi di ogni parte d’Italia, insieme a genitori, nonni, zii, per non cedere allo smarrimento, per restare umani. Carlo Verdelli (Acido, Feltrinelli), infine, tramite quaranta articoli di giornale ricostruisce i più famosi casi italiani, risolti o ancora aperti.

Scatti, o meglio balzi, sono quelli che ci fanno fare le atmosfere misteriose e thriller di alcuni romanzi: Jeffery Deaver (Il visitatore notturno, Rizzoli) e Massimo Carlotto (E verrà un altro inverno, Rizzoli), due maestri del genere, scandagliano gli abissi dell’animo umano. Fabiano Massimi e Simona Tanzini, due dei vincitori del Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo 2021, ci raccontano i colori del giallo: Viola (Simona Tanzini, Conosci l’estate, Sellerio), un «volto televisivo», una giornalista tv con un disturbo della percezione, la sinestesia e la malattia dei «neuroni bucati», si trova coinvolta in un crimine. Sigfried Sauer (Fabiano Massimi, L’angelo di Monaco e I demoni di Berlino, Longanesi) opera, prima nelle file della Polizia di Monaco e poi in semiclandestinità a Berlino, negli anni dell’ascesa al potere di Hitler.

A scrittorincittà si discuterà anche di donne, diritti e pari opportunità con scrittrici e scrittori, ma non solo: Laura Boldrini con Questo non è normale (Chiarelettere) si propone di far riflettere sull’infinita serie di automatismi, pregiudizi, modi di agire e di pensare che sono legati a una vecchia concezione delle donne e al cosiddetto patriarcato. Viola Ardone, autrice di Oliva Denaro (Einaudi), racconterà la storia di una giovane siciliana vittima di violenza e destinata a un matrimonio riparatore. Emanuela Zuccalà (Le guerre delle donne, Infinito Edizioni) racconterà storie che toccano i nodi più serrati dei diritti femminili. Come lo è quella di Diana, la protagonista de La ragazza della Locride (Iod) di Patrizia Starnone: nel corso della sua vita si intrecciano le vicende dei diversi personaggi legati da un retaggio culturale e ambientale arcaico e costrittivo, che influenza le vite di tutti e limita fortemente la libertà delle donne.

Scatti di gusto con Gian Piero Piretto (Eggs Benedict a Manhattan. Ricette metropolitane di un professore poco ordinario, Raffaello Cortina), che si avventura in un itinerario gastronomico che sa di mercati e fornelli, profumi, ironie, aneddoti quotidiani, reminiscenze, vita vissuta. Michele Antonio Fino e Anna Claudia Cecconi (Gastronazionalismo, People) suggeriscono invece un approccio differente al concetto di origine dei cibi, che fa dilagare fenomeni populisti e nazionalisti.

In modo simile, Allan Bay (Nuova cucina italiana, Il Saggiatore) si chiede se abbia ancora senso parlare di cucina regionale, mentre compone il più completo ricettario della cucina italiana. Attraverso cinque diete eco carnivore o vegetali, Eliana Liotta (Il cibo che ci salverà, La Nave di Teseo) aiuta a compiere quella svolta ecologica a tavola necessaria per salvare la terra e per proteggere la salute. E un grande nome della “tavola italiana” come Oscar Farinetti si racconta nella sua autobiografia Never quiet (Rizzoli).

Gli scatti sono anche quelli che facciamo, con energia, nello sport: Giacomo Pellizzari ci accompagna in un viaggio in bicicletta a partire dal suo libro Tornanti e altri incantesimi (Damiani editore), con Paolo Pinzuti e Paolo Ciaberta. Di bicicletta, come mezzo sostenibile, parlano anche Gianluca Santilli e Pierangelo Soldavini (Bikeconomy, EGEA). Del caso Alex Schwazer, e di doping in generale, parla l’allenatore di atletica Alessandro Donati (I signori del doping, Rizzoli). Maurizio Crosetti ripercorre le tracce del più grande calciatore della storia, a partire dal suo libro Quando uccisero Maradona (Piemme).

Cinema, televisione e musica saranno protagonisti degli incontri di Simona Marchini (Corpo estraneo. La mia vita tra arte, musica e teatro, Baldini + Castoldi), attrice e regista, che si racconta per la prima volta, tra introspezione, ricordi, storia personale e familiare, e di Francesca Neri (Come carne viva, Rizzoli), attrice e produttrice costretta a fermarsi per alcuni anni a causa di una malattia cronica e invalidante.

Tre testimoni del Novecento – Nuto Revelli, Mario Rigoni Stern, Primo Levi – saranno protagonisti di una serata all’Auditorium Varco, ricordati da Giuseppe Mendicino (Mario Rigoni Stern. Un ritratto, Laterza), Marco Revelli e, in collegamento da remoto, Domenico Scarpa. Nel corso dell’evento verrà proiettata la puntata della serie web Ricordati di non dimenticare di Daniela Giuffrida e Francesco Ghisi prodotta con Rai Cultura. La serata è organizzata da Fondazione Nuto Revelli insieme ai Comitati nazionali dei tre centenari: Primo Levi, Nuto Revelli e Mario Rigoni Stern, con la collaborazione dell’Associazione Culturale Gli Spigolatori.

Spazio alla scienza con Amedeo Balbi (Inseguendo un raggio di luce, Rizzoli), Telmo Pievani (Serendipità. L’inatteso nella scienza, Raffaello Cortina), Giovanni Caprara (Breve storia dello spazio, Salani), Cody Cassidy (Eureka! Storia avventurosa delle scoperte, invenzioni e prime volte che hanno cambiato l’umanità, Il Saggiatore). Con Gianrico Carofiglio (La nuova manomissione delle parole, Feltrinelli) una riflessione sull’uso pubblico e privato del linguaggio. Luciano Canfora (Tucidide e il colpo di Stato, il Mulino) racconta misteri e retroscena all’interno della congiura del 411 a.C. Con Sabino Cassese (Intellettuali, il Mulino), il ruolo degli intellettuali nell’era del web.

Una vertiginosa chiacchierata tra cielo e terra con il climatologo Vincenzo Levizzani (Il libro delle nuvole, Il Saggiatore) e lo speleologo Francesco Sauro (Il continente buio, Il Saggiatore). Luciano Violante (Insegna Creonte. Tre errori nell’esercizio del potere, il Mulino) ripercorre gli sbagli dei grandi leader nell’esercizio del potere. Si parla di viaggi con Claudio Pelizzeni (Sempre dalla parte dei sogni, Sperling & Kupfer), Sara Melotti (La felicità è una scelta, Piemme) e Matteo Cavezzali (Supercamper, Laterza), di oroscopi con Nina Segatori (Oroscopo letterario, Fabbri). Ezio Mauro (Lo scrittore senza nome, Feltrinelli) ricostruisce la vicenda dei due scrittori russi, Andrej Sinjavskij e Yulij Daniel’, arrestati dal KGB. Lilli Gruber (La guerra dentro. Martha Gellhorn e il dovere della verità, Rizzoli) racconta la vita di Gellhorn intrecciandola alla sua esperienza di corrispondente, di battaglia in battaglia, attraverso la responsabilità del giornalismo in un tempo che ha più che mai bisogno di verità. Per la prima volta Marco Bechis (La solitudine del sovversivo, Guanda) racconta in un memoir la sua personale esperienza di desaparecido sopravvissuto.

Musica e spettacoli

Non solo incontri con l’autore: mercoledì 17 in Sala San Giovanni scrittorincittà ospita il Concerto della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense che con un intervento davanti al Teatro Toselli apre ufficialmente la XXIII edizione della manifestazione. Sempre mercoledì, al Teatro Toselli, Lorenzo Baglioni nello spettacolo Selfie farà convivere la stand-up comedy di stampo americano con la comicità italiana, e toscana in particolare, che affonda le radici negli stornelli e nell’irriverenza. Accompagnato dalle sue canzoni suonate anche al festival di Sanremo, Baglioni parlerà di vita quotidiana, di piccole cose, di Google e di corteggiamento, di internet e di condominio, ridendo e riflettendo. Giovedì 18 i Beatles saranno protagonisti di una serata al Teatro Toselli: Ernesto Assante (Beatles, Laterza) ci fa da guida attraverso gli anni dei Beatles, degli Wings e del successo solista di un uomo che ha segnato un’intera epoca, accompagnato dalle canzoni dei fab four che escono dalle casse dei Revolver, una delle migliori formazioni tra quelle che rifanno i Beatles come i Beatles. Ancora un momento musicale sabato 20 all’Open Baladin: un live duo tra il beat-maker e bassista Moonbrew e l’organista e tastierista Paolo Apollo Negri. Due mondi che si uniscono e che insieme acquistano nuovi significati: l’hip-hop che incontra il funk, il pop che si fonde col jazz, l’attitudine della vecchia scuola esaltata da nuove possibilità sonore, il suono urbano lanciato nello spazio. Ancora sabato 20, al Teatro Toselli, la musica della tradizione mediterranea dei Fandujo, tra ritmi, melodie e voci che cantano, ci accompagna nel bosco dei sogni, là dove Michele Serra (Osso, con le illustrazioni di Alessandro Sanna, Feltrinelli) ci racconta una storia avvenuta oggi e insieme antichissima, la storia dell’umanità e della natura che la circonda. Domenica 21, all’Open Baladin, live di Giovanni Anselmi (chitarra e voce) e Simona Zeccone(voce): chitarra acustica, basso e stomp box, assieme alle voci, in un sound minimale ed inevitabilmente nuovo che riesce a legare canzoni provenienti dal passato e dal presente.

E non potevano mancare incontri dedicati al settimo centenario della nascita di Dante Alighieri: sabato 20 in Sala San Giovanni Daniele Aristarco (La Divina Commedia. Il primo passo nella selva oscura, Einaudi Ragazzi) condurrà i giovani e le giovani presenti attraverso la selva oscura, alla ricerca di un percorso possibile in questa Commedia che chiamiamo “vita”, accompagnato dalle musiche di Giufà Galati, composte per l’occasione ed eseguite dal vivo. Domenica 21, al Teatro Toselli, è la volta di Gek Tessaro, con cui ci immergiamo nell’Inferno di Durante, Dante, Alighieri. Durante, un nome, un destino: qualcuno che rimane, che resiste al tempo. E il viaggio, disegnato, diventa fermo immagine, scatto. Regia di Lella Marazzini. Un appuntamento dedicato a Emma Meineri e Giovanna Ferro.

Il Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo (XXIII edizione)

Scrittorincittà come sempre dà voce e fa conoscere ai lettori gli autori che nell’ultimo anno hanno esordito nella narrativa in lingua italiana. Il vincitore del Premio Città di Cuneo per il Primo Romanzo di quest’anno è L’angelo di Monaco di Fabiano Massimi (Longanesi). Come ogni anno il vincitore, insieme agli altri autori segnalati per il Premio – Simona Tanzini (Conosci l’estate?, Sellerio), Maurizio Mattiuzza (La malaluna, Solferino), Martina Attili (Baci amari e musica d’autore, Longanesi) – e all’autore selezionato dalle scuole tra le proposte del Festival du premier roman de Chambéry, Laurent Petitmangin (Ce qu’il faut de nuit, La manufacture de livres), incontreranno i lettori venerdì 19 alle ore 18, presieduti da Cristina Clerico. In collaborazione con Coldiretti Cuneo.

Gli appuntamenti per bambini e ragazzi

Scrittorincittà è l’unico festival in Italia che dedica uguale spazio agli appuntamenti per i ragazzi e a quelli per il pubblico adulto, anche grazie a un ricco programma per le scuole: circa 70 incontri, destinati alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. Anche quest’anno, scrittorincittà offre un ricco calendario di appuntamenti per tutte le età, in diverse modalità di partecipazione: molti incontri avverranno in presenza, presso la Biblioteca 0-18, la Sala Polivalente del Palazzo Santa Croce, l’Auditorium Varco, il Cinema Monviso e la Sala San Giovanni. Una serie di incontri è prevista esclusivamente online, altri in modalità ibrida: con pubblico in sala e contemporaneamente la possibilità di seguire l’evento online.

Il festival è realizzato dal Comune di Cuneo, in collaborazione con la Provincia di Cuneo e la Regione Piemonte, e organizzato dall’Assessorato per la Cultura del Comune di Cuneo e dalla Biblioteca civica. L’iniziativa è sostenuta dai main sponsor Fondazione CRC, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, dagli sponsor Open Baladin, We Cuneo, Confcommercio, Intesa San Paolo, dagli sponsor tecnici Birra Baladin, CIA Cuneo, Cuneo Rent, Informatica System, Castelmar, Coldiretti Cuneo, Campagna Amica, Acqua S.Bernardo, con la collaborazione di ABL-Associazione Amici delle Biblioteche e della Lettura, Promocuneo, BPER Banca, Associazione Librai Cuneo, ATL Cuneo, e il patrocinio della Rappresentanza a Milano della Commissione Europea.

Il programma, a cura di Stefania Chiavero, Matteo Corradini, Raffaele Riba, Giorgio Scianna, Andrea Valente è disponibile sul sito: www.scrittorincitta.it