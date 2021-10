Volley A2/F – Nella quarta giornata la LPM Bam Mondovì anticipa a Vicenza, la capolista Talmassons cerca conferme

Nella quarta giornata del campionato di Serie A2 di volley femminile sono diversi i temi di interesse. Dal percorso della capolista alle prime sfide con un occhio alla Pool retrocessione, ogni sfida ha il suo motivo di interesse. Spettatrice interessata è Pinerolo, che dopo la sconfitta a Soverato osserva il turno di riposo.

La LPM Bam Mondovì è di scena a Vicenza, in una partita che si giocherà sabato invece di domenica. Il fischio di inizio è comunque previsto per le ore 17.00. In casa monregalese c’è ottimismo per le recenti prestazioni, compresa la netta vittoria per 3-0 su Catania. La squadra sta iniziando a trovare la sua amalgama e i risultati si iniziano a vedere, sebbene coach Solforati predichi calma.

Dall’altra parte della rete la formazione vicentina ha recentemente conquistato i tre punti contro il Club Italia e ha mosso una classifica che dopo due giornate indicava ancora 0 punti. Nell’occasione si è messa in mostra la straniera della squadra, la croata Pavicic, ma la squadra di coach Chiappini conta molto sulla forza del gruppo e sull’apporto di tutte le componenti.

Sfida testa-coda in Sicilia, dove si sfidano il fanalino di coda Modica e la capolista solitaria Talmassons. Le friulane hanno iniziato come meglio non si poteva il loro campionato e guidano a punteggio pieno. L’entusiasmo potrebbe giocare un ruolo importante contro le padrone di casa, che hanno avuto un duro approccio alla categoria e sono ancora a 0 punti.

Sfida in trasferta anche per la seconda in classifica, Montecchio. Le vicentine hanno una breve trasferta per affrontare Albese. Le padrone di casa stanno ancora cercando la loro dimensione, con una vittoria e due sconfitte, tutte per 3-0. Le ospiti, per contro, sono tra le sorprese del campionato ed hanno sicuramente la possibilità di mettere un ulteriore tassello a conferma dell’ottimo inizio.

Oltre a Talmassons, c’è ancora una formazione imbattuta, ed è Soverato. Le calabresi hanno solo 5 punti a causa del turno di riposo, ma hanno recentemente portato a casa lo scalpo importante di Pinerolo. Nella sfida di Catania troveranno un’avversaria reduce dalla sconfitta di Mondovì ma con alcune individualità che possono fare male in ogni occasione.

Chiude la giornata la sfida tra Martignacco e Club Italia. Le giovani azzurrine stanno avendo un inizio difficile, con nessun punto conquistato in tre partite nonostante alcuni elementi di assoluto valore. L’occasione è ghiotta contro le friulane, che arrivano con la possibilità di aver messo questa partita nel mirino da due settimane, avendo riposato nell’ultimo turno.