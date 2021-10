45 anni di AIDO sulla Granda: a Cuneo il Direttore Generale CNT Cardillo

Sarà l’immagine del Monviso Sabato ad accogliere il gotha medico sanitario della trapiantologia nazionale con ospite d’eccezione Massimo Cardillo, Direttore Generale del Centro Nazionale Trapianti per la prima volta in Piemonte a render onore ai 45 anni di attività profusi dall’Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule Sezione Provinciale di Cuneo.

“Sono 45 anni che facciamo festeggiare il compleanno a chi non avrebbe potuto più farlo” cita il simpatico motto del bozzettista umorista Danilo Paparelli, da anni al fianco di AIDO, per una realtà di coordinamento associativo provinciale che sulla “Granda” negli ultimi otto anni ha avuto una crescita esponenziale, 7.000 unità per un gruppo che raccoglie ben 17.000 cuneesi che si son favorevolmente espressi a favore del “dono”: un risultato che premia il lavoro profuso dai tanti volontari e dirigenti per capacità e professionalità, un’eccellenza di risultato nel panorama non solo regionale, ma nazionale.

c.s.