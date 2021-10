Supermoto: Mauro Cucchietti vince a Castelletto di Branduzzo

Il Motodromo di pavese di Castelletto di Branduzzo ha ospitato, in una bella giornata, l’ultima prova valida per il Campionato Interregionale Liguria, Lombardia e Piemonte Supermoto, disputata come gara di contorno alla prova valida per il Campionato Mondiale della specialità.

I piloti delle classi S1-S3 e S5, una ventina in tutto, hanno gareggiato insieme con classifiche separate, al contrario di quelli della classe S2, presentatisi in una quindicina, numero sufficiente per correre da soli.

Il trinitese del Moto Club Bisalta Drivers Cuneo Mauro Cucchietti (S5 – Gazza Racing) ha conquistato la pole position assoluta delle tre classi, ma non è riuscito a sfruttarla al via di gara uno, perché una pessima partenza lo ha relegato in settima posizione e, pur recuperando furiosamente sino alla seconda piazza, non è riuscito ad acciuffare Marco Furega (S5 – M.C. 8biano), lasciandosi però alle spalle Nico Grazioli (S1 – M.C. Bellinzago).

Al via della seconda frazione di gara Cucchietti non si è fatto sorprendere ed ha condotto la gara sin sotto la bandiera a scacchi, regolando Furega e Grazioli, aggiudicandosi così la gara grazie alla discriminante della vittoria conseguita in gara due.

“Sono soddisfatto per la bella vittoria – ha esclamato Mauro Cucchietti – ottenuta nonostante la brutta partenza di gara uno. Alle 8,30 della domenica non abbiamo effettuato il warm up in quanto c’erano solamente tre gradi ed era pericoloso scendere in pista. Domenica prossima prenderò parte al Trofeo delle Regioni, difendendo i colori del Piemonte, insieme a Furega e Grazioli. Ringrazio Marco Pisarra che mi ha assistito in pista, Gazza Racing per la preparazione della moto e chi mi sostiene da sempre: LA.RA. Srl Officine Meccaniche Saluzzo, Dentis Riciclaggio Materie Plastiche Sant’Albano Stura, Canavese Assicurazioni Fossano, Autotrasporti Supertino-Ferrero Savigliano e CTE Energy Trinità”.

Si riportano, di seguito, le classifiche di giornata delle varie classi:

S1: 1° Nico Grazioli (M.C. Bellinzago), 2° Alexandre di Maggio (M.C. Bisalta Drivers Cuneo), 3° Luca Dodero (Ass. Motoc. Valbisagno); in quarta e quinta posizione si sono piazzati Damien Giordano Ferrara e Vincenzo Muscari, entrambi del M.C. Bisalta Drivers Cuneo.

S2: 1° Nicolo Gritti (M.C. Bergamo); 2° Roberto Volpintesta (M.C. 8biano); 3° Alessandro Lauri (M.C. 8biano), 4° Andrè Quentin, 5° Dario Ciani e 10° Kevin Welter, tutti e tre del M.C. Bisalta Drivers Cuneo.

S3: 1° Christian Rizzo (M.C. Cairatese), 2° Riccardo Osto ((M.C. Trial Valli Biellesi), 3° Elia Scarafoni (M.C. Cairatese).

S5: 1° Mauro Cucchietti (M.C. Bisalta Drivers Cuneo); 2° Marco Furega (M.C. 8biano); 3° Gabriele Gianola (M.C. Vittorio Alfieri Asti).

