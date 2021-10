Volley A2/F – Finalmente si parte! La LPM Bam Mondovì di scena a Montecchio

Dopo cinque mesi di silenzio si torna a parlare di pallavolo ufficiale. È infatti ai nastri di partenza la Serie A2 che vedrà ancora una volta impegnata la LPM Bam Mondovì. Nuovo corso per il gruppo monregalese, che ha salutato dopo la scorsa stagione lo storico coach Davide Delmati per affidarsi a Matteo Solforati.

Molte facce nuove anche per quanto riguarda il roster, con poche conferme (l’americana Hardeman, Taborelli, Molinaro e Bonifacio) e tante facce nuove. Nuove saranno la palleggiatrice, l’esperta Maria Luisa Cumino, così come la schiacciatrice Alessia Populini, la centrale Mila Montani e il libero Veronica Bisconti.

Il “Puma” è stato inserito nel girone B a 11 squadre ed inizierà la stagione in quel di Montecchio Maggiore, in provincia di Vicenza, per affrontare la locale formazione della IPAG Sorelle Ramonda.

Nuovo coach anche per le venete, guidate dall’ex Marsala Daris Amadio. Il roster non include nomi altisonanti ma alcune giocatrici di qualità e non a caso le vicentine sono state indicate da più parti come possibile sorpresa della stagione. La grande pecca, però, è l’addio a pochi giorni dall’inizio stagione dell’americana Molly Haggerty, che si è ritirata dal professionismo per problemi fisici.

Tra le altre sfide di giornata spicca la sfida della Eurospin Ford Sara Pinerolo alla neopromossa Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania. Le torinesi sono tra le candidate alla promozione ma devono fare i conti con l’infortunio della centrale Anna Gray (rottura dito del piede) che la terrà ferma per alcune settimane.

Impegni in trasferta per altre due neopromosse: la Tecnoteam Albese sarà di scena in Calabria, ospite della Ranieri International Soverato. Molto più comoda, invece, la trasferta della Anthea Vicenza in casa della CDA Talmassons.

L’ultima gara di giornata (o meglio la prima, dato che si gioca alle 13) vedrà coinvolta l’ultima neopromossa, la Egea PVT Ragusa. L’ennesima formazione siciliana (sono quattro nei due gironi) accoglierà la ITAS Ceccarelli Group delle ex “Pumine” Roberta Carraro e Chiara Ghibaudo. Turno di riposo per le giovani azzurrine del Club Italia.

Tutte le partite del campionato verranno trasmesse sul canale Youtube di Volleyball World.