Beccacini fra Pro Dronero e politica: “Rassicurati sulla difesa dello stadio”

Corrado Beccacini, soddisfatto per la larga vittoria della Pro Dronero sul Castellazzo Bormida, guarda con favore e speranza all’esito elettorale nella cittadina della Val Maira, in merito al futuro dello Stadio Filippo Drago.

“A commento della bellissima vittoria ottenuta in provincia di Alessandria contro il Castellazzo Bormida, con la Pro Dronero che ha prevalso nettamente per 7-3 ,ci tengo molto a congratularmi pubblicamente coi miei ragazzi,perche’ non era certo semplice esprimersi rabbiosamente in un modo cosi’ convincente in un momento in cui la partita piu’ importante per la nostra società si stava giocando al di fuori del Campo proprio nella nostra Città. – sottolinea il patron della Pro Dronero –Siamo orgogliosi di aver combattuto e vinto senza paura anche attraverso un mio forte impegno personale lo scontro decisivo nelle urne in difesa del Filippo Drago e del suo bellissimo Parco a noi tutti così caro contro ogni ipotesi di speculazione edilizia“.

Conclude Beccacini: “La Pro è indissolubilmente legata al suo stadio ed i forti consensi ottenuti dalle due liste a noi più vicine ci rassicurano pienamente ridandoci da subito tutta la serenità necessaria per continuare a sognare in grande con tutti i nostri tifosi ,sempre comunque orgogliosi di essere droneresi“