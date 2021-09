Ciclismo: alle porte l’edizione 2021 della Bra Bra Specialized Fenix Grand Prix

Tutto è pronto per la Bra Bra Specialized Fenix Grand Prix in programma domenica, mentre sabato si terrà la prima edizione della Bra Bra Gravel Experience.

Sono previsti due percorsi (lungo da 65 km., corto da 47 km) che alternano strade secondarie asfaltate tra caratteristici borghi storici e strade bianche che attraversano campi e vigneti tra i più pregiati al mondo. Il comitato organizzatore della manifestazione ricorda che ogni ciclista dovrà ritirare esclusivamente il proprio dorsale e pacco gara, qualora un concorrente volesse ritirare il dorsale di un amico o compagno di squadra, dovrà presentare l’autorizzazione al ritiro firmata dal ciclista che non è presente.

Ritrovo a Pollenzo – Bra, in Piazza Vittorio Emanuele II, presso Agenzia di Pollenzo (Partenza ore 9,30)

Consegna pacco gara e dorsale a Pollenzo, sabato 25 Settembre dalle 9:00 alle 19:00 e domenica 26 Settembre dalle 6:00 alle 9:00.

Iscrizioni. Sabato 25 settembre, dalle ore 9:00 sarà possibile iscriversi a Pollenzo, presso la segreteria della manifestazione.

Per partecipare alla granfondo non è obbligatorio il Green Pass Certificazione verde COVID-19EU digital COVID certificate. Il ciclista dovrà presentarsi alla segreteria della manifestazione indossando la mascherina e con l’autocertificazione debitamente compilata

I ciclisti dovranno inoltre indossare obbligatoriamente la mascherina al momento dell’ingresso in griglia e sottoporsi alla misurazione della temperatura. La stessa mascherina potrà essere tolta dopo la partenza e dovrà essere conservata, per indossarla nuovamente dopo aver tagliato il traguardo.

I partecipanti potranno accedere ai ristori soltanto fermandosi. I prodotti saranno tutti confezionati e verranno distribuiti da addetti preposti che li consegneranno personalmente; Chi verrà trovato a gettare a terra rifiuti, verrà squalificato.

All’arrivo non sarà possibile fermarsi, bisognerà evitare assembramenti e lasciare libera la zona proseguendo per il punto distribuzione di un “Bags Lunch” con prodotti confezionati da asporto. Coloro che invece vorranno accedere a Pollenzo per assistere alla manifestazione, dovranno essere in possesso del Green Pass Certificazione verde COVID-19EU digital COVID certificate.

cs