Teatro “Magda Olivero” di Saluzzo, nella seconda parte della rassegna anche l’attore Elio Germano

Al via, dopo la pausa estiva, la seconda parte della rassegna teatrale organizzata dal Comune di Saluzzo e dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, sul palcoscenico del Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo.

Dopo le suggestive performance che hanno animato le date di giugno e luglio che hanno visto la partecipazione di attori come Moni Ovadia, Bebo Storti, Stefano Masciarelli e Alessio Boni, con la preziosa collaborazione della Fondazione Amleto Bertoni. Una stagione ricca, coinvolgente, multidisciplinare e che ha l’obiettivo di riavvicinare il pubblico al teatro e di porre nuovamente la cultura al centro dell’attenzione del saluzzese e del circondario.

La seconda parte della stagione inizia con una grande novità presso il Cinema Teatro Magda Olivero, uno spettacolo interamente in realtà virtuale che vedrà come protagonista Elio Germano. Lo spettatore assisterà alla rappresentazione attraverso l’utilizzo di occhiali immersivi e cuffie che daranno l’illusione di vivere l’esperienza dalla prima fila.

Il pluripremiato attore sarà immerso in un monologo continuo, sempre più serrato, sui valori che al giorno d’oggi continuano ad essere labili: la meritocrazia, la sicurezza, la xenofobia, la purezza della razza. Con la regia di Elio Germano e Omar Rashid, il progetto è tratto dallo spettacolo teatrale «La mia battaglia», diretto e interpretato da Elio Germano. Lo spettacolo «Segnale d’allarme» è programmato per sabato 18 settembre alle 17 e in replica alle 21, al costo di 12 euro.

A seguito di questo esperimento, che è uno dei primi a livello mondiale di teatro in realtà virtuale, ci saranno ancora due appuntamenti in cartellone nel mese di ottobre. Due appuntamenti estremamente diversi tra di loro. «First love» andrà in scena nella serata di venerdì 1 ottobre alle ore 21.

È la storia di un ragazzino degli anni ’90 al quale non piaceva il calcio ma che era appassionato di sci di fondo e danza, inghiottito dal verde perenne di una provincia del Nord Italia. Quel ragazzo ora cresciuto ha incontrato il suo mito di bambino, la campionessa olimpica Stefania Belmondo, ed è tornato sui passi della montagna, in un grido che dice al mondo che quel primo amore aveva davvero ragione d’esistere. Il progetto è di e con Marco D’Agostin, con la consulenza scientifica di Stefania Belmondo e Tommaso Custodero e la consulenza drammaturgica di Chiara Bersani.

Un grande classico concluderà la stagione venerdì 15 ottobre. In cartellone dal Teatro Bresci/Teatro Stabile del Veneto, un adattamento, a cura di Andrea Pennacchi, de «La bisbetica domata» di William Shakespeare, con Anna Tringali, Giacomo Rossetto, Massimiliano Mastroeni, per la regia di Silvia Paoli. Una critica a una società in cui i protagonisti non si riconoscono, la società patriarcale, dell’uomo attivo e della donna passiva.

È ambientato negli anni ’90, un decennio che segna uno «spartiacque» tra passato e presente: sono gli anni dell’ascesa di Berlusconi, dell’inizio della crisi economica, delle top model, dei jeans, dell’anoressia, delle telefonate con il fisso. In «La bisbetica domata» tutto questo non manca ed è immerso nella provincia italiana di Padova, del lavoro in fabbrica. In questo spettacolo non ci sono bisbetiche, ma crisi d’identità.

sabato 18 settembre ore 17 e ore 21

Saluzzo – Cinema Teatro Magda Olivero

SEGNALE D’ALLARME | La mia battaglia VR (spettacolo in realtà virtuale)

regia Elio Germano e Omar Rashid

tratto dallo spettacolo teatrale La mia battaglia, diretto e interpretato da Elio Germano

scritto da Elio Germano e Chiara Lagani

produzione Gold e Infinito, Riccione Teatro

Venerdì 1 Ottobre ore 21

Saluzzo – Cinema Teatro Magda Olivero

FIRST LOVE

un progetto di e con Marco D’Agostin

consulenza scientifica Stefania Belmondo e Tommaso Custodero

consulenza drammaturgica Chiara Bersani

VAN 2018 co-produzione Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale/Torinodanza festival e

Espace Malraux – scène nationale de Chambéry et de la Savoie

venerdì 15 ottobre 2021 ore 21

Saluzzo – Cinema Teatro Magda Olivero

LA BISBETICA DOMATA

di William Shakespeare

adattamento di Andrea Pennacchi

con Anna Tringali, Giacomo Rossetto, Massimiliano Mastroeni

regia di Silvia Paoli

Teatro Bresci/ Teatro Stabile del Veneto