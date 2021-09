Chiusa Pesio, sabato 11 settembre c’è “La montagna e io”, pomeriggio didattico con A.I.B. e Soccorso Alpino

Dopo il grande successo di Ciüsa 2021, il campo scuola rivolto a bambini e ragazzi, la squadra A.I.B. di Chiusa di Pesio organizza un nuovo evento rivolto alla fascia 10-13 anni (ben accetti anche se in numero limitato I bambini con meno di 10 e i ragazzi con più di 13 anni) dal titolo “La montagna ed io”. Sabato 11 settembre, dalle 14:30 alle 19:30, appuntamento alla Roccarina, nei pressi della sede delle Aree Protette Alpi Marittime di via Sant’Anna 34 per un pomeriggio all’aria aperta, ricco di attività divertenti e didattiche, ispirate al lavoro sul campo dei volontari.

“Ci proponiamo di compiere un viaggio in un mondo particolare e regalare nuove emozioni ai giovani partecipanti, le stesse che hanno attratto noi e che viviamo quando affrontiamo un intervento, utile per la comunità e per l’ambiente”, spiegano i volontari.

“Il messaggio che vorremmo trasmettere è quello di imparare a salvaguardare la natura che ci circonda, non danneggiarla con piccole trascuratezze o cattive abitudini, che possono portare al divampare di un incendio che in un attimo cancella il patrimonio che ci è giunto dalle generazioni precedenti. Inoltre, vorremo che emergesse l’importanza del pronto intervento, ma anche e soprattutto dell’azione di prevenzione, e della capacità di fare rete con altri gruppi di volontari come il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese di Chiusa di Pesio, che ringraziamo per la collaborazione. Vogliamo investire sui giovani e sulla loro sensibilità verso la natura e la collettività”.

PROGRAMMA

Ore 14.30

Apertura campo, accoglienza ospiti e adempimento protocollo Covid-19.

Ore 15

Benvenuto, spiegazione di come si svolgerà il pomeriggio e gli obiettivi. Confronto didattico per conoscere più da vicino il mondo del volontariato A.I.B.; le modalità di intervento in caso di incendio boschivo e le preziose attività di prevenzione. Quindi, sarà la volta del Soccorso Alpino e Speleologico di Chiusa di Pesio, che spiegherà come operano i volontari, le loro competenze e fornirà alcuni consigli su come affrontare in sicurezza una gita in montagna e nel bosco.

Ore 17

Pausa e merenda offerta.

Ore 17:30

Suddivisione in gruppi per attività didattico-pratiche. Spiegazione in sicurezza delle varie attrezzature, in dotazione al Gruppo A.I.B e al Soccorso Alpino e Speleologico, e dell’utilizzo dell’acqua.

Ore 19

Scambio di impressioni e dubbi; consegna degli attestati di partecipazione; foto di gruppo.

Ore 19:30

Chiusura del campo e saluti, augurandoci di rivederci il prossimo anno.

INFORMAZIONI UTILI

Presentarsi al campo con uno zainetto provvisto di maglia o giubbotto per improvvisi cambi climatici. Si raccomanda, per un giorno, di lasciare il cellulare a casa, per chi ne fosse provvisto. Per i servizi igienici, per darsi una ripulita, l’area verde è stata concessa dall’ente Aree Protette Alpi Marittime.

COME PARTECIPARE

L’iscrizione ha un costo di 5 euro e comprende la merenda, l’attestato di frequenza, un omaggio a sorpresa. Le iscrizioni vengono raccolte da due volontari: Gianfranco, nella Farmacia Levrone di piazza Vittorio Veneto, e da Alfredo (3282272249), nella tabaccheria di piazza Cavour, entro e non oltre giovedì 9 settembre.