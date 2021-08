Cortemilia, conclusa la Fiera Nazionale della Nocciola 2021: “Siamo soddisfatti” (FOTO E VIDEO)

Si è conclusa ieri, domenica 29 agosto, l’edizione 2021 della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia. Manifestazione dedicata alla tradizione enogastronomica del Piemonte, che celebra da 67 edizioni la Tonda Gentile, la nocciola regina dell’alta Langa. Nel corso della mattinata, all’interno della Chiesa conventuale di San Francesco, è stato assegnato il premio Nocciola Alta Langa. 25 tra i migliori corilicoltori della Nocciola Tonda Gentile Trilobata si sono aggiudicati il riconoscimento e un contributo da cento a duemila euro.

“Siamo molto soddisfatti della riuscita della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia perché è stato un evento difficile da organizzare. Fino a qualche mese fa c’erano dubbi sul suo svolgimento. Ma ci abbiamo creduto e con determinazione siamo riusciti a farla. Per dare seguito al fatto che da due anni è Fiera Nazionale e soprattutto come riconoscimento per le tante persone che hanno lavorato duramente durante l’anno” ha commentato il sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito.

Diverse le difficoltà organizzative legate all’emergenza sanitaria, confessa il consigliere al Turismo e alle Manifestazioni Marco Zunino. Prima su tutte la gestione del controllo del Green Pass. Non sono mancate polemiche contro l’obbligo della certificazione verde. Misura emanata a livello nazionale lo scorso 6 agosto e ancora osteggiata da una parte di residenti e visitatori.

Intervenuto per i saluti istituzionali, Flavio Borgna, presidente Ente Fiera della Nocciola ha salutato con entusiasmo l’evento: “Ringrazio tutti gli organizzatori della manifestazione che hanno saputo fronteggiare con successo le sfide imposte dal Covid. La nocciola è diventata il terzo grande testimonial del nostro territorio insieme a vini e tartufo. Anche in questo momento difficile riesce ad attrarre turisti da tutta Europa. Dobbiamo essere fiduciosi in un futuro nel quale la nocciola avrà un ruolo fondamentale.”

Di seguito le immagini della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia e della cerimonia del Premio Alta Langa:

1 of 29