Cuneo: musica e fantasia con Ferruccio Filipazzi e la sua chitarra

Mercoledì 25 agosto 2021 alle ore 17,30, nei Giardini Primo Levi del Quartiere San Paolo (via Luigi Teresio Cavallo) a Cuneo, Ferruccio Filipazzi porta in scena lo spettacolo “Te le conto e te le canto”. L’evento, consigliato per bambini dai 3 ai 6 anni, si inserisce nella rassegna estiva di teatro all’aperto per bambini e ragazzi “Incanti in città”, organizzata dalla Compagnia il Melarancio, in partenariato con il Comune di Cuneo e la Biblioteca 0-18, con il sostegno della Fondazione CRC e in collaborazione con Piemonte dal Vivo.

Tutti gli spettacoli in cartellone sono rivolti sia agli spettatori che abitano in città, sia ai turisti di passaggio a Cuneo o alle famiglie in vacanza nelle nostre montagne. Per maggiori informazioni scrivere a biglietteria@melarancio.com o telefonare allo 0171/699971 o al 347/9844570 o consultare il sito www.melarancio.com.

Ferruccio Filipazzi in “Te le conto e te le canto” coinvolgerà con la sua chitarra i partecipanti attraverso musica, canzoni e storie, per stare insieme in allegria. Dalla valigia delle storie potrebbero uscire, a sorpresa o su richiesta, storie di cibo e di paura, di nonni e nipotini, di mare e di cielo, di lupi e di stelline… Come quando da piccoli si prendeva una sedia, la si girava, e quella diventava una moto che sfrecciava veloce, o un cavallo imbizzarrito da domare. Mettendo tante sedie in fila ecco un treno, su cui salire in carrozza.

Alle fermate delle stazioni della fantasia gli spettatori ascolteranno il rap del pesciolino Johnny e il blues del Capitano Squalo; una fermata sarà nel paese dei bambini che non vogliono mai andare a dormire, dove si canterà insieme la filastrocca dei perché. Alla fine si tornerà a casa, battendo forte le mani, a ritmo, e se qualcuno regalerà qualcosa da bere e da mangiare, sarà ancora più bello, perché rimarrà un buon sapore in bocca: di storie… e cioccolato.

Per partecipare allo spettacolo è necessario prenotarsi ed acquistare un biglietto al prezzo di 3 euro (gratuito sotto i 3 anni) e, come da nuove normative nazionali vigenti dal 6 agosto, presentarsi muniti di “Green Pass” per i partecipanti sopra i 12 anni. I biglietti saranno acquistabili in prevendita a partire dalla settimana che precede lo spettacolo recandosi di persona presso l’Officina delle nuove generazioni – Compagnia Il Melarancio, in piazzetta del Teatro 1 a Cuneo (aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle 15,30).

Oppure inviando una e-mail a biglietteria@melarancio.com, specificando il numero di biglietti, gli omaggi desiderati, nome, cognome e numero di telefono del richiedente: in seguito si riceve un’e-mail di conferma dell’avvenuta riserva dei biglietti richiesti e le procedure per il pagamento tramite Satispay o bonifico. Infine al botteghino, a partire da 45 minuti prima dello spettacolo. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà nel Centro Commerciale Cuneo 2 (via Luigi Teresio Cavallo, 7) attiguo al parco.

c.s.