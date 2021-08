Medioevo in famiglia nei Castelli di Serralunga d’Alba e Roddi

Torna dopo Ferragosto l’atmosfera da Medioevo nei castelli di Serralunga d’Alba e Roddi. I manieri della Barolo & Castles Foundation tornano a proporre sabato 21 e domenica 22 agosto le visite di “Medioevo in famiglia”, il format pensato per far scoprire al pubblico, in modo dinamico e divertente, qualcosa in più sulla vita medievale.

Dagli aspetti più “casalinghi” nell’elegante castello di Roddi, per scoprire quali erano le abitudini della cucina e della tavola partendo proprio dalle storiche cucine del maniero che risalgono al 1400, alla funzione di roccaforte difensiva a Serralunga con la sua storia legata alla nobile famiglia Falletti che amministrava le terre circostanti e dettava le regole per il popolo.

L’appuntamento agostano di Medioevo in Famiglia è per sabato 21 agosto alle 17,00 a Serralunga e domenica 22 agosto alle 11,00 a Roddi. In entrambi i castelli l’attività dura circa 45 minuti.

MEDIOEVO IN FAMIGLIA: COSTI E PRENOTAZIONI

Consigliato per famiglie con bambini dai 6 ai 12 anni. Visita di un solo castello 15 euro (tariffa famiglia per un massimo di 2 adulti e 3 bambini, oltre la quinta persona si paga la tariffa di ingresso di 5 euro a Roddi e 6 euro a Serralunga, ridotto per bambini 3 euro).

Visita di un solo castello 10 euro per i possessori di Abbonamento Musei (tariffa famiglia per un max di 2 adulti e 3 bambini, oltre la quinta persona si paga la tariffa di ingresso di 5 euro a Roddi e 6 euro a Serralunga, ridotto per bambini 3 euro).

Visita di entrambi i castelli nello stesso fine settimana 25 euro (tariffa famiglia per un massimo di 2 adulti e 3 bambini, oltre la quinta persona si paga la tariffa di ingresso di 5 euro a Roddi e 6 euro a Serralunga, ridotto per bambini 3 euro).

Visita di entrambi i castelli nello stesso fine settimana 15 euro per i possessori di Abbonamento Musei (tariffa famiglia per un max di 2 adulti e 3 bambini, oltre la quinta persona si paga la tariffa di ingresso di 5 euro a Roddi e 6 euro a Serralunga, ridotto per bambini 3 euro). Prenotazioni obbligatorie scrivendo a info@barolofoundation.it.

La visita “Medioevo in famiglia” si svolge nel rispetto di tutte le normative anti-contagio. Il castello di Roddi è gestito dalla Barolo & Castles Foundation, così come quelli di Barolo e Magliano Alfieri.

Il castello di Serralunga d’Alba è un bene statale in consegna alla Direzione regionale Musei del Piemonte, affidato per le attività di gestione e valorizzazione nell’ambito di un accordo di partenariato speciale pubblico-privato alla Barolo & Castles Foundation.

c.s.