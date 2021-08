Vigili del Fuoco cuneesi rientrano alla base dopo gli interventi per gli incendi in Calabria

E’ un Ferragosto in viaggio per i Vigili del Fuoco della Colonna Mobile di Cuneo che stanno rientrando dopo una settimana di intenso lavoro in Calabria, a supporto dei colleghi della zona, per spegnere gli incendi che hanno devastato parte della regione negli ultimi giorni.

Ricordiamo che la Sezione partita dalla Granda è composta da 10 unità e 5 automezzi, che si sono messi al servizio dell’emergenza: in particolare, i pompieri cuneesi hanno collaborato nello spegnimento di roghi come quelli divampati nel comune di Oriolo, in provincia di Cosenza, e sulla Salerno-Reggio Calabria, dove lo scorso 10 agosto un vasto incendio sterpaglie aveva coinvolto anche la sede stradale al km 136 dopo l’uscita di Torano.

Ricordiamo che, inoltre, per il Sud Italia e la Sardegna, da inizio agosto sono operativi diversi volontari AIB del Piemonte: nell’area di Cosenza 14 volontari con 5 mezzi, mentre per potenziare le attività delle squadre già presenti dal 1° agosto in Sicilia sono operativi nell’isola complessivamente 18 volontari con 7 mezzi. Altri 3 mezzi piemontesi sono, invece, stati impiegati supporto delle operazioni di spegnimento e contrasto agli incendi in Sardegna.