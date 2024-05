A luglio torna Cuneo Illuminata: luci, musica, spettacoli e tanta solidarietà

Cuneo Illuminata torna ad accendere la città con la sua ottava edizione estiva, presentata oggi presso il Salone d’Onore del Municipio. Dopo il grande successo dello scorso anno, la manifestazione più colorata, luminosa e vivace dell’anno si prepara ad accogliere migliaia di spettatori per quattro settimane di divertimento, tradizioni e tanta solidarietà.

La storia

Nata nel 2015 attorno alla processione della Madonna del Carmine, la manifestazione raggiunge fin da subito un grande successo, tanto da essere riproposta negli anni successivi con sempre più appuntamenti. Fermatasi solo nel biennio 20-21 e dopo una versione “light” nel 2022, Cuneo Illuminata è tornata nel 2023 riconfermandosi un appuntamento attesissimo e amato da decine di migliaia di cuneesi e non solo.

Le finalità

Fin dall’inizio, Cuneo Illuminata ha obiettivi ben chiari: lo sviluppo locale e la promozione del territorio, la diffusione di attività legate all’arte e ai beni culturali e in particolare la solidarietà. Proprio per questo, dopo aver donato oltre 22.600 euro tra estate e inverno 2023, la finalità benefica sarà ancora più forte: parte dei fondi raccolti durante gli eventi saranno donati all’associazione ABIO Cuneo O.D.V. per il progetto di allestimento delle stanze del reparto Pediatria dell’Ospedale S. Croce e Carle. Anche quest’anno, inoltre, Cuneo Illuminata sarà più inclusiva grazie ai pannelli tattili per non vedenti e la traduzione dell’inaugurazione in lingua dei segni.

Il tema

Quest’anno la manifestazione celebrerà il riconoscimento di Città Alpina del 2024 ottenuto dal Comune di Cuneo, a partire dal portale luminoso in piazza Galimberti (con luci a LED per una maggiore sostenibilità ambientale, verrà svelato tra pochi giorni), ma anche l’ormai tradizionale infiorata e i laboratori didattici per bambini.

La manifestazione sarà quindi l’occasione per celebrare l’anima alpina della nostra città e il legame con il territorio francese d’Oltralpe: proprio a luglio si celebrano infatti i 60 anni del gemellaggio Cuneo-Nizza.

Il programma

L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 luglio con i saluti istituzionali alle 21.30 e la prima accensione. Gli spettacoli di luci a tempo di musica si terranno infatti ogni venerdì, sabato e domenica alle 22.00 e 22.30 fino al 28 luglio. Tanti gli eventi collaterali che si terranno durante il mese: i mercatini di artigianato, la serata “Flower Power” by Palà, la “Corsa sotto le luci”, “Illuminabici”, la cena “Mille luci nel piatto”, la Solenne Processione della Madonna del Carmine, l’Infiorata, il concerto dei Polifonici del Marchesato, la Calata dei Supereroi, la serata “Una notte a Cuneo Illuminata” con il Club Silencio in San Francesco e molto molto altro! Il programma completo è disponibile su www.cuneoilluminata.eu.

L’organizzazione

Gli eventi sono organizzati dall’associazione Comitato Cuneo Illuminata, composta da: Comune di Cuneo, Comitato Madonna del Carmine, ATL del Cuneese, WeCuneo, Confartigianato Cuneo, Conitours e Promocuneo.

I sostenitori

L’evento è reso possibile grazie al patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo e del Comune di Cuneo. È sostenuto dalla Fondazione CRC, dalla Fondazione CRT, Intesa Sanpaolo, Camera di Commercio di Cuneo e ATL del Cuneese.

“Sono sicura – dichiara Patrizia Manassero, sindaca di Cuneo e presidente dell’Associazione Comitato Cuneo Illuminata – che anche quest’anno Cuneo Illuminata saprà divertire e accogliere migliaia di spettatori con eventi di ogni tipo e per ogni età, potendo così valorizzare la nostra città, le sue bellezze e le sue bontà in un anno importante come questo”.

Così invece Andrea Perusin, Direttore Regionale Piemonte Sud e Liguria Intesa Sanpaolo: “Anche quest’anno sosteniamo l’Associazione Comitato Cuneo Illuminata, condividendone l’impatto positivo delle iniziative sul territorio. Nel Cuneese Intesa Sanpaolo ha profonde radici e collabora con tutte le istituzioni, a partire dalla Fondazione CRC, per il benessere economico e sociale della provincia, anche in un’ottica di sinergia tra pubblico e privato. Al centro della nostra attenzione le famiglie e i giovani, che accompagniamo in ogni scelta importante, dagli studi all’acquisto della prima casa. Promuoviamo nelle imprese una visione strategica di lungo periodo, sostenendone gli investimenti in transizione digitale e green, innovazione e capitale umano, sviluppo internazionale. Oltre ad essere un motore dell’economia reale, Intesa Sanpaolo ha un ruolo di istituzione, grazie all’impegno nell’arte, nella cultura e nel sociale, che consideriamo essenziali per lo sviluppo inclusivo dei territori”.

Numerosi gli sponsor che anche quest’anno saranno a fianco di Cuneo Illuminata: Salzano Tirone, Stella S.p.A., Cuneotre, Massucco, Centro Acustico Piemontese, Olimac, LabTravel – Itinerari Daniele, Hotel Lovera, Alessandria Jeans, Cuneo Beer Festival, Tropical Frutta, Tipolito Europa, Co.lo.ro., Caligaris Pubblicità, Conitours, Ottica Maestrelli Fossano-Savigliano, Cit ma bel.

Gli sponsor tecnici: Massucco, Bus Company, Castelmar, Open Baladin Cuneo, Il Podio, Acqua S.Bernardo, Staff Progetti, Palà Club, Visualgrafika, Pizzeria Bella Napoli, Il Chiostro Self-service, Ristorante La Volpe dalla Pancia Piena.

La radio ufficiale di Cuneo Illuminata 2024 sarà G.R.P., mentre i media partner saranno: La Guida, TargatoCN, Cuneodice, Ideawebtv, Rivista Idea, Cuneo In, La Voce di Alba, Torino Oggi, La Voce di Asti, La Voce di Genova, La Voce di Imperia, Savona News, Sanremo News.

I volontari

Anche quest’anno è aperta la call per diventare volontari di Cuneo Illuminata e vivere da protagonista la magia delle serate estive a tempo di musica. Per partecipare è possibile candidarsi qui entro il 10 giugno: https://forms.gle/VqxA8bcvmhiJ9qSY7. Il 13 giugno si terranno la cena iniziale e la serata formativa.