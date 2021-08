Protocollo Tamponi Rapidi: l’elenco delle farmacie aderenti in Piemonte (87 sono in Granda)

Rese note ed aggiornate alla data di oggi (11 agosto) le farmacie che, in tutta Italia, hanno aderito al Protocollo Tamponi Rapidi a prezzo calmierato, finalizzato anche ad ottenere il green pass provvisorio per i non vaccinati ed i non guariti dal Covid negli ultimi 6 mesi: in Piemonte i test costeranno 8 euro per i soggetti minorenni dai 12 ai 18 anni e 15 euro per i maggiorenni. Il protocollo è valido fino al 30 settembre 2021.

Di seguito l’elenco delle farmacie aderenti in Piemonte, di cui al momento 87 in provincia di Cuneo (64 nel distretto Asl Cn1 e 23 nell’Asl Cn2).

