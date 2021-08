Villafalletto, alle fattorie Fiandino tornano gli open day, e sono già “tutto esaurito”!

Sono bastate poco meno di 48 ore per registrare il tutto esaurito agli OPEN DAY delle Fattorie Fiandino. Le due mattinate annunciate da Mario e Egidio Fiandino (11 settembre e 9 ottobre) offrono l’occasione ai clienti di una visita guidata a 360 gradi nel mondo dei formaggi a marchio Fiandino.

Un successo che bissa le precedenti edizioni del 2018 e del 2019: non capita tutti i giorni, infatti, di osservare dal vivo uno degli esempi più significativi di “filiera cortissima” presenti in Piemonte. Dai segreti dell’allevamento delle vacche Brune Italiane alle linee produttive in cui viene lavorato il prezioso latte, gli ospiti hanno possibilità di vedere da vicino l’intero processo di trasformazione che porta in tavola i prodotti caseari dell’azienda di Villafalletto.

Le visite, che si concludono con un gustoso omaggio che i partecipanti possono degustare in sicurezza a casa, sono arricchite dalla spiegazione di un esperto e permettono di vedere all’opera i Maestri casari per capire quanta passione si nasconda dietro e dentro buoni formaggi e delizioso burro.

Passione e tradizione sono due parole chiave che permeano il lavoro quotidiano dello staff di Mario e Egidio Fiandino, titolari della storica azienda a conduzione famigliare di Villafalletto, che hanno deciso di aprire nuovamente le porte alle visite.

Porte che, in realtà, non si sono mai chiuse: anche in tempi di lockdown l’azienda ha continuato la produzione di formaggi e burro grazie ad una clientela consolidata sia in Italia che all’estero, che ha dimostrato di resistere anche nei momenti più difficili del Covid.

Per venire incontro alle numerose richieste, è stata aperta un terzo open day il 22 ottobre: una mattinata in cui si passerà dalla mungitura alla lavorazione, dalla salatura alla meravigliosa sala di stagionatura.

Le visite avvengono nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di contrasto al Covid19: si accede solo tramite prenotazione obbligatoria (modulo di registrazione compilabile sul sito www.fattoriefiandino.it: tutti i partecipanti ricevono un promemoria riepilogativo il giorno prima della data), vige l’obbligo di mascherina e distanziamento sociale durante tutta la visita.

c.s.