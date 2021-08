Langhe Roero Basketball: il girone A di Serie B e di Serie C Silver

La Lega Nazionale Pallacanestro ha diramato la composizione dei gironi per la Serie B 2021-22. La formazione di Langhe Roero Basketball è stata inserita nel Girone A, raggruppamento che comprende quattro club piemontesi, cinque lombardi e sette toscani. Ecco di seguito le squadre.

Girone A

Langhe Roero Basketball (Piemonte)

College Basketball Borgomanero (Piemonte)

Fulgor Omegna (Piemonte)

Oleggio Magic Basket (Piemonte)

Legnano Knights (Lombardia)

Omnia Pavia (Lombardia)

Sangiorgese Basket San Giorgio su Legnano (Lombardia)

Robur Et Fides Varese (Lombardia)

Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 (Lombardia)

Basket Cecina (Toscana)

Use Basket Empoli (Toscana)

Pino Basket Firenze (Toscana)

Libertas Livorno (Toscana)

Pielle Livorno (Toscana)

Basket Golfo Piombino (Toscana)

Etrusca San Miniato (Toscana)

Le novità estive riguardano l’ingresso della neopromossa Pielle Livorno e del ripescaggio del Basket Cecina, oltre ovviamente la nascita di Langhe Roero Basketball. Dunque sono state svelate le avversarie della S. Bernardo Abet che inizierà il suo cammino ufficiale in Supercoppa, con la prima sfida in programma il 12 settembre al Pala 958.

Il Comitato Regionale FIP Piemonte ha ufficializzato i gironi del campionato di Serie C Silver per la stagione 2021-2022.

Langhe Roero Basketball è stata inserita nel girone A, con avversarie esperte della categoria e sicuramente ambiziose, per quello che sarà un bel banco di prova per la nuova società nata dalla collaborazione tra Abet Basket Bra e Olimpo Basket Alba, per la prima volta su questo palcoscenico ma pronta e attrezzata per fare bene da subito. La squadra sarà composta da atleti del territorio di cui la maggior parte braidesi e albesi, come nello spirito della nuova Società che punta a valorizzare i talenti locali.

Girone A

Langhe Roero Basketball

Cus Torino

Aba Saluzzo

Tam Tam

Cuneo Granda Basketball

Oasi Laura Vicuna

Campus Piemonte

Area Pro 2000

Nei prossimi giorni la Federazione renderà noti la formula della seconda fase e le modalità di promozione e retrocessione dal campionato e nelle prossime settimane il calendario. Le partite si giocheranno nel campo di gioco di Bra, al Palazzetto dello Sport di via Risorgimento 31 e si disputeranno il sabato alle ore 18,15.

