Sci: a due tecnici di Marta Bassino i premi speciali “Gli Allenatori – Premio Montagnedoc”

Il 12 luglio nei locali di Cascina Marchesa a Torino si è tenuta l’edizione 2021 dell’evento “Gli Allenatori – Premio Montagnedoc”, ideato per celebrare i migliori allenatori e skimen piemontesi. L’assegnazione del premio è stato un importante motivo di incontro e confronto organizzato dal gruppo Montagnedoc, del quale fanno parte istituzioni, associazioni ed enti impegnati nella tutela del sistema montagna.

Il tema centrale di quest’anno è stato quello della gestione del sistema infrastrutturale di impianti di trasporto e di risalita che, in Italia e in particolare in Piemonte, ha dimostrato alcune fragilità. L’analisi critica dello stato dell’arte, l’approfondimento comparato dei sistemi di gestione a livello internazionale, la valutazione delle problematiche e delle strategie di sviluppo futuro sono stati i temi al centro del dibattito.

I relatori e coordinatori hanno ribadito nelle conclusioni la necessità di dare continuità al percorso di studio e di trasformazione e far emergere proposte che possano diventare leggi regionali e nazionali.

Le conclusioni del convengo sono state affidate ad Ivo Ferriani, membro del CIO e presidente mondiale delle federazioni degli sport invernali. Il contributo degli sponsor è stato fondamentale per garantire un adeguato piano di comunicazione e la diretta streaming sui canali social, il tutto supportato dai media partner di Montagnedoc, dalle agenzie di stampa e in particolare dalla TGR della Rai-redazione di Torino che ha permesso una ampia diffusione e sensibilizzazione sui temi in discussione.

I premi in palio quest’anno sono stati consegnati dall’assessore Maurizio Marrone in rappresentanza della Regione Piemonte, che ha offerto le targhe e i vini pregiati consegnati ai vincitori:

1° premio assoluto categoria Allenatori: Paolo Deflorian, tecnico della Nazionale femminile, allenatore tra le altre della campionessa mondiale Marta Bassino – sponsor del riconoscimento il Consorzio Alba Monferrato Roero

1° premio assoluto Skiman: Gianluca Petrulli, skiman della campionessa mondiale Marta Bassino – sponsor del premio Lab Travel srl

Premio speciale Nazionale femminile italiana: Gianluca Rulfi, direttore tecnico-allenatore responsabile – sponsor del riconoscimento Progetti srl

Premio Valerio Arri al personaggio dell’anno: Barbara Merlin, presidente Sci Club Sauze d’Oulx- sponsor del premio Hotel Corso Alassio

Premio speciale: Vittorio Boggian – sponsor del riconoscimento ADA Holiday Inn

Premio speciale: Andrea Viano – sponsor del premio NH Collection e Turismo Torino e provincia

Premio speciale: Simone Del Dio – sponsor del riconoscimento Hotel Corallo Imperia.

c.s.