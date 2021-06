Nocciole “Made in Cuneo” per i primi viaggiatori del volo Monaco – Cuneo

Una confezione di pregiate nocciole Piemonte IGP, rigorosamente “Made in Cuneo”, sarà consegnata in omaggio a tutti i viaggiatori del primo volo in arrivo da Monaco di Baviera che nella serata di oggi, lunedì 28 giugno, atterrerà all’aeroporto di Levaldigi. È l’iniziativa promossa dal consorzio Cascine Piemontesi e da Confagricoltura Cuneo, in collaborazione con l’ATL del Cuneese, per contribuire a celebrare una tappa importante per lo scalo cuneese e promuovere uno dei prodotti simbolo dell’agricoltura locale.

“È un piccolo, ma simbolico gesto di benvenuto con cui abbiamo pensato di accogliere i primi viaggiatori in arrivo dalla Germania – spiegano da Cascine Piemontesi -. Un assaggio di nocciole sgusciate e tostate tipiche della nostra provincia, in cui questa coltura da sempre presente negli ultimi anni ha visto uno sviluppo importante accompagnato da una sempre maggior attenzione alla sostenibilità ambientale delle pratiche colturali. Il mondo agricolo cuneese guarda con estrema attenzione a questa tratta, che non solo mette in collegamento diretto il nostro territorio con uno dei nostri partner commerciali più importanti, ma apre a interconnessioni più ampie con tutto il mondo, a vantaggio dell’export agroalimentare cuneese”.

