Festival CONTAMINAZIONI 2021, Frabosa Soprana, Chiusa di Pesio e Limone Piemonte insieme per un’estate di spettacoli

Il Festival CONTAMINAZIONI nasce nel 2015 e, da quest’anno, unisce i comuni di Frabosa Soprana, Chiusa di Pesio e Limone Piemonte con oltre 15 spettacoli ad ingresso gratuito.

In un anno difficile per il mondo dello spettacolo, siamo molto felici di poter mantenere gli appuntamenti, cercando di dare sempre nuovo slancio allo spettacolo dal vivo. Come ogni anno, il nostro lavoro mira a offrire sempre serate di alto livello, con artisti provenienti dalle più importanti realtà musicali e teatrali internazionali, con spettacoli graditi ad un pubblico ampio e con programmi che uniscano più linguaggi.

La serata di apertura sarà domenica 4 luglio 2021 con FANTASTICHE – Storie di donne ordinarie e straordinarie, spettacolo dedicato alle donne che hanno cambiato la storia, scritto e raccontato da Lucia Margherita Marino con la partecipazione dell’ESTEMPORANEA Ensemble (Frabosa Soprana, Sala Polivalente ore 21.00).

A seguire appuntamenti da non perdere come Belcanto con due splendide voci del Teatro Regio di Torino che accompagneranno il pubblico attraverso le più belle arie d’opera (venerdì 9 luglio 2021, Frabosa Soprana, Sala Polivalente ore 21.00), il teatro d’eccellenza con Eugenio Allegri, storico e insostituibile interprete di Novecento di Alessandro Baricco (sempre a Frabosa Soprana, sabato 10 luglio 2021); una serata dedicata ai grandi successi del Rondò Veneziano con l’Orchestra Giovanile TAKKA BAND (Frabosa Soprana, sabato 17 luglio 2021) per passare al grande jazz di Fabrizio Bosso (Chiusa di Pesio, venerdì 30 luglio 2021); a seguire lo spettacolo su Evita Perón, commissionato dal quartetto Cafè Express a Lucia Margherita Marino per la voce di Celeste Gugliandolo (finalista X Factor) che andrà in scena sabato 31 luglio a Frabosa Soprana.

Sempre il 31 luglio uno spettacolo di cinema e musica con il Quintetto Cabiria (Chiusa di Pesio) per poi spostarsi il 6 agosto con il Flamenco dell’Ensemble Mediterranea a Limone Piemonte, il cabaret Mezz’Ora Canonica (Chiusa di Pesio, sabato 7 agosto 2021), l’Hot Italian Swing di Accordi Disaccordi (sabato 14 agosto 2021 a Chiusa di Pesio) e per concludere la musica irlandese dei Birkin Tree (domenica 15 agosto 2021, Limone Piemonte).

La Direzione Artistica è di Lucia Margherita Marino, Presidente di ESTEMPORANEA – Arte, Musica, Teatro in collaborazione con l’Associazione Musicante di Angelo Vinai, amico e collega:

“Credo fermamente che il successo si possa ottenere solo lavorando insieme e facendo rete: finalmente quest’anno tre comuni importanti si sono uniti, appoggiando e credendo in questo progetto che porta da anni pubblico e studenti da tutta Italia. Il cartellone che siamo riusciti a costruire parla da solo e siamo tutti felici ed emozionati perché sarà una grande ripartenza.”

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento posti, presso gli Ufficio del Turismo dei comuni interessati. Per scaricare il programma degli spettacoli, è possibile consultare il sito www.estemporanea.eu

Gli spettacoli del Festival CONTAMINAZIONI si svolgono in contemporanea ai Corsi di Perfezionamento Musicale che si svolgono dal 5 al 18 luglio a Frabosa Soprana: giunti alla VII edizione, i corsi coinvolgono docenti provenienti dalle più importanti realtà sinfoniche (Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, Teatro Regio,…) e Conservatori italiani, con giovani provenienti da tutta Italia e dall’estero.

“Abbiamo aperto le iscrizioni a metà maggio: dopo due settimane eravamo già sold-out, con oltre 200 allievi e, purtroppo, non abbiamo potuto accontentare tutte le richieste di partecipazione…bisognerà pensare in futuro ad allungare i periodi per permettere a tutti questi giovani di seguirci”.

Frabosa Soprana sarà teatro infatti di oltre 15 classi di strumentisti che faranno lezione disseminati nella cittadina: le settimane dal 5 al 18 luglio saranno dedicate allo studio del repertorio strumentale, alla pratica orchestrale, alla preparazione di Concorsi, esami in Conservatorio e al divertimento nel far musica insieme. I ragazzi e i docenti dei Corsi soggiornano nello splendido Hotel Excelsior di Frabosa Soprana.

I musicisti che partecipano non sono principianti o amatori, ma tutti allievi che abitualmente e professionalmente studiano la musica nei vari Conservatori e Accademie Italiane: molti sono già vincitori di Concorsi Regionali, Nazionali e Internazionali.

Fondamentale il supporto della Fondazione CRC, che dal 2015 crede fortemente in questa iniziativa, l’aiuto del Comune di Frabosa Soprana oltre allo straordinario lavoro dell’Hotel Excelsior, della Proloco e di tutte le forze che sostengono il progetto dei corsi e mettono a disposizione le tantissime location, oltre ai comuni coinvolti nel Festival.