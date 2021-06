Racconigi, sabato 3 luglio concerto dell’Ensemble Chitarristico del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio “Lia Trucco”

L’Ensemble Chitarristico “Lia Trucco” si è costituito per mantenere viva la memoria di LiaTrucco, promuovendo la sua passione per la musica e, in particolare, per la chitarra. Diretto dal Professor Cristiano Alasia, ė composto dagli studenti di chitarra del Civico Istituto Musicale “G.B. Fergusio” di Savigliano.

Sono presenti nella formazione musicisti che hanno superato brillantemente esami in Conservatorio e svolto attività concertistica in qualità di solisti e in formazioni orchestrali. Numerose sono le partecipazioni musicali e i concerti eseguiti in questi anni, che hanno riscosso da parte del pubblico grande successo. Invitati a partecipare alla rassegna concertistica del Conservatorio di Cuneo nel maggio del 2019, si sono esibiti per importanti associazioni musicali in Italia e all’estero.

Dal 2013 l’Ensemble Chitarristico é la colonna portante della manifestazione chitarristica “Premio Lia Trucco”, dedicata ai giovani chitarristi emergenti. Scopo dell’Ensemble è quello di creare l’opportunità per i giovani di suonare e stare insieme, vivendo l’esperienza musicale come un contesto favorevole alla crescita artistica e culturale e alla nascita di significativi legami di amicizia.

L’Ensemble Chitarristico “Lia Trucco”, nell’ambito della collaborazione in atto da alcuni anni tra il Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio e questo Comune, si esibirà a Racconigi sabato 3 luglio prossimo presso il Salone SOMS alle ore 17,30.

Il programma prevede l’esecuzione dei seguenti brani:

W.A.MOZART Eine kleine Nachtmusik

PACHELBEL Canone

SCHUBERT Marche Militaires

BOCCHERINI Ritirata di Madrid

W.A. MOZART Marcia alla turca

ROSSINI Ouverture de “Il barbiere di Siviglia”

A.VILLOLDO El choclo

A.PIAZZOLLA Oblivion

PIAZZOLLA Libertango

KINDLE Kalimba

KINDLE Tecno

L’Ensemble Chitarristico è composto dai seguenti musicisti:

Celeste Veglia – Alberto Lauro- Nicolò Tesio – Martina Rivetto – Martino Mensio – Giacomo Mensio – Carlo Ubertalli – Francesco Filomena – Luca Paschetta – Luca Supertino – Paolo Dupuis.

L’ingresso al concerto è gratuito, tuttavia, data la limitazione dei posti per le note ragioni sanitarie, è necessario prenotare al numero telefonico 0172 821648 (Comune di Racconigi – Ufficio Cultura)