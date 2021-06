Dal 28 giugno via la mascherina all’aperto in zona bianca

Un’altra buona notizia. Il Comitato Tecnico Scientifico ha dato ufficialmente l’ok per eliminare l’obbligo dell’uso della mascherina all’aperto: lo stop all’uso del dispositivo di protezione individuale scatterà, nelle regioni in zona bianca, dal prossimo 28 giugno.

La mascherina, è giusto sottolinearlo, non sarà più obbligatoria salvo nei casi in cui non sia possibile mantenere il distanziamento sociale. Rimane, chiaramente, l’obbligo di utilizzo nei luoghi chiusi.

“Il Cts nazionale e il Governo hanno ascoltato la voce delle Regioni – ha commentato il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio – dal 28 giugno la mascherina all’aperto in zona bianca non sarà più obbligatoria, salvo nei casi in cui non sia possibile mantenere i distanziamenti. È una buona notizia, ma proprio per questo dobbiamo tutti continuare a essere prudenti. Oggi ancor di più“.