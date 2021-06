Supermoto: dominio cuneese a Busca, nel ricordo di Enrico Veglia

Domenica 20 giugno si è disputata, sul Circuito Internazionale di Busca, la terza prova del Campionato Interregionale Supermoto, che ha visto ai nastri di partenza una settantina di conduttori di Liguria, Lombardia, Piemonte e Sardegna, che hanno deliziato gli spettatori con gare mozzafiato, disturbate nel pomeriggio da un violento acquazzone.

La manifestazione, orchestrata dal Direttore di Gara Federico Capogna, ha avuto inizio la mattina, nel corso della quale si sono effettuate le prove libere, le qualifiche e la prima serie di manche, riservate a tutte le categoria.

Primi a scendere in pista i giovanissimi della categoria S Junior, con nessun cuneese al via, che al termine della giornata hanno visto salire sul podio Matteo Andreotti, che ha preceduto Nathan Terraneo e Michael Diodato.

In seguito è stata la volta dei piloti della classe S4, la più numerosa, con ben 24 piloti in pista. Gara due è stata sospesa quando mancavano cinque minuti al termine a causa della pioggia, con classifica valida alle posizioni conseguite nel corso del giro precedente.

Sul podio sono così saliti il lombardo Alessandro Costantino, Andrea Viano (M.C. Alpi Marittime Salmour) e Guido Cilla. Seguono Riccardo Borgogno (M.C. Busca) quarto, Mattia Zeppegno (Bisalta Drivers Cuneo) quinto, Alex Sciorsi (Busca) settimo e Daniele Avvisti (Bisalta Drivers Cuneo) decimo.

I piloti della categoria S2 hanno disputato la manche mattutina con il bel tempo, ma nel pomeriggio hanno dovuto montare le “rain” in quanto l’asfalto, pur essendo tornato il sole, era ancora molto bagnato.

Sul podio finale di giornata sono saliti il lombardo Roberto Belli, che ha preceduto i piloti del M.C. Bisalta Drivers Cuneo Quentin Andrè ed il giovane Damien Giordano Ferrara, vincitore di gara uno con largo margine, scivolato mentre aveva la gara in pugno in gara due. Seguono altri tre conduttori del Bisalta Drivers Cuneo: Dario Ciani, 4° – Kevin Welter, 9° e Federico Quaglia, 12°.

La gara più importante, quella riservata alle categorie S1, S3 ed S5, che hanno corso insieme con classifiche separate, non ha avuto storia, né sull’asciutto, né sul bagnato, in quanto ha dominato il transalpino Alexandre di Maggio (Bisalta Drivers Cuneo).

Oltre ad aggiudicarsi la pole position della S1, Di Maggio ha distanziato il compagno di club Mauro Cucchietti, il quale si è lasciato alle spalle il ligure Luca Dodaro.

Nella S 3 il lombardo Christian Rizzo si è imposto sul biellese Riccardo Osto e sul lombardo Andrea Acetti con i piloti del Bisalta Drivers Cuneo Vincenzo Muscari e Michele Chiello in quinta e sesta posizione.

Il lombardo Marco Furega ha fatto sua la classe S5, precedendo il cuneese Fabrizio Carlino (Bisalta Drivers Cuneo) ed il lombardo Massimo Elia.

Le premiazioni si sono chiuse con la emozionante consegna da parte di Annalisa e dei figli di Enrico Veglia, scomparso lo scorso anno, di una targa a lui dedicata, ai detentori del giro più veloci di ogni categoria: Matteo Andreotti per la S Junior, Giordano Ferrara Damien per la S2, Christian Rizzo per la S3, Guido Cilla per la S4, Marco Furega per la S5 ed Alexandre Di Maggio per la S1.

Ottima l’organizzazione del Moto Club Busca, presieduto da Leonardo Speranza, che ha provveduto alle premiazioni, insieme all’Assessore allo Sport di Busca Diego Bressi.

