Volley B/M – Gerbaudo Savigliano – KS Rent Cercasì Trento 3-0, è Serie A per i saviglianesi!

La Gerbaudo Savigliano scrive un’impresa che sa di storia nel quarto turno di playoff della Serie B maschile di pallavolo. I saviglianesi, dopo la vittoria dell’andata per 3-1 contro la KS Rent Cercasì Trento conquistano i due set necessari per garantirsi l’accesso alla Serie A3 del prossimo anno. La fine del secondo set segna l’inizio dell’apoteosi per la formazione di coach Bonifetto. L’ultimo parziale è ininfluente per l’esito ma i saviglianesi, che però lo conquistano dando spazio a tutta la rosa.

Gerbaudo Savigliano – KS Rent Cercasì Trento 3-0 (25-22; 25-20; 29-27)

SET 1

Il palazzetto di Savigliano è aperto al pubblico, seppure in modo “controllato”, ma il colpo d’occhio è comunque piacevole dopo una stagione intera a porte chiuse.

La Gerbaudo Savigliano schiera la formazione tipo: Vittone in regia, Garelli e Bossolasco in banda, Ghibaudo opposto, Ghio e Gonella al centro, Gallo libero.

Il primo punto è di Savigliano, dopo un lungo scambio i trentini attaccano in rete (1-0). Dopo due punti saviglianesi, quattro punti ospiti (2-4). L’ace di Ghibaudo riporta tutto in parità e il muro di Gonella segna un nuovo sorpasso (6-5). Ghibaudo è incontenibile, attacchi a ripetizione anche dalla seconda linea, +3 dei padroni di casa (11-8). Attacco out ospite e il primo time-out è di Trento (12-8). Il time-out ha fatto bene ai trentini, che però continuano a sbagliare tanto in battuta (15-13). Malinteso fra Vittone e Gonella, ed è parità (15-15). Inusuale errore di Ghibaudo in attacco, sorpasso Trento e time-out di coach Roberto Bonifetto (15-16). Gonella a muro chiude una lunga azione e segna il nuovo vantaggio dei saviglianesi in una cornice calda e molto rumorosa (19-18): Bossolasco a segno in contrattacco e secondo “tempo” ospite (20-18). Pipe di Garelli per il set point, ma gli ospiti ne annullano due: time-out coach Bonifetto (24-22). Finalmente Bossolasco da posto “4” porta il primo set ai saviglianesi, manca un set per la Serie A (25-22)

SET 2

Garelli a segno, primo punto Gerbaudo Savigliano (1-0). Servizio di Trento dato inizialmente out, poi l’arbitro rovescia la decisione (3-4). Ghibaudo in contrattacco marca il terzo punto consecutivo Gerbaudo (6-4). Ghibaudo murato dal trentino Cristofoletti, squadre sempre a contatto (9-8). Tutto a parti invertite, Ghibaudo mura Cristofoletti, +3 Savigliano (12-9). Altro errore in attacco ospite e time-out per Trento (13-9). I padroni di casa continuano a tenere il vantaggio, mani-out di Bossolasco e time-out Trento (17-12). Ace di Vittone, +5 per i padroni di casa (20-15). Altro ace, questa volta Bossolasco, -3 alla Serie A per Savigliano (22-16). A segno anche il 25! La Gerbaudo Savigliano è promossa in Serie A3! (25-20).

SET 3

Diversi cambi per la Gerbaudo Savigliano, in questo set ormai ininfluente come gli eventuali prossimi. In campo si vedono Bergesio, Marocco, il libero Rabbia e Manca, mentre restano in campo il palleggiatore Vittone, il centrale Ghio e la banda Garelli.

Lo spirito è leggero da entrambe le parti, ma i saviglianesi sono avanti (4-2). Cambio in palleggio per gli ospiti che sono sotto di 4 (7-3). Recupero degli ospiti, anche loro con molte riserve in campo (8-8). Bergesio a segno per il +4 dei padroni di casa (12-8). Entrato anche Dutto, che va a segno in attacco (15-13). Entra in campo anche il secondo palleggio Cauna per Vittone, dentro anche Ghibaudo per Marocco: c’è spazio per tutti oggi (18-15). Recupero degli ospiti, che comunque onorano la sfida fino alla fine (20-19). Sorpasso di Trento, a -2 dal set (22-23). Ghibaudo chiude un set lunghissimo, giocato al meglio da tutti gli atleti in campo (29-27)

