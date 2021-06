San Defendente di Cervasca: inaugurato il centro vaccinale alla Merlo S.p.A. (FOTO E VIDEO)

Si è tenuta nella giornata di ieri alle ore 18 l’inaugurazione del centro vaccinale presso la Merlo S.p.A. di San Defendente di Cervasca, che ha aderito alla proposta della Regione Piemonte. L’azienda, che conta oltre 1400 lavoratori e che aveva già dato l’opportunità di effettuare un test sierologico, ora offre infatti la possibilità ai propri dipendenti e ai relativi familiari di vaccinarsi.

L’inizio dell’attività è avvenuto alle 12:30 con la presenza dell’Assessore regionale alla sanità Icardi. Il sito, un’area di circa 240mq, è in grado di effettuare oltre 150 vaccinazioni al giorno, con l’obbiettivo di raggiungere quota 240 weekend.

“Siamo molto felici: questa è una realtà che due o tre mesi fa non pensavamo di poter raggiungere.” ha dichiarato Amilcare Merlo, fondatore dell’azienda, che ha poi aggiunto: “Questo è anche un senso di riguardo verso i nostri collaboratori e un modo per avvicinarci a loro”.

Alla cerimonia era presente anche il sindaco di Cuneo e presidente della relativa provincia Federico Borgna, che ha commentato: “L’approvvigionamento dei vaccini non è più un problema, ora il focus deve essere sulla sul fare velocemente il maggior numero di vaccini. Ognuno è responsabile non solo per se stesso, ma per tutta la comunità e vaccinarsi è un atto di responsabilità”.