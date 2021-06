Volley Giovanile: grandi traguardi per L’Alba Volley (VIDEO)

L’ Under 17 de L’Alba Volley, capitanata da Serena Alessandria chiude il campionato territoriale senza mai perdere un set, con l’ accesso alla semifinale da testa di serie numero uno in classifica avulsa dei quattro gironi.

L’ultimo match di campionato le ha viste impegnate contro Libellula Nerostellata 04/05 in casa Domenica mattina, dove hanno chiuso con un 3-0 in crescendo (25-23, 25-21, 25-14).

La semifinale territoriale è fissata per Giovedì 4 Giugno alle 21.00, in cui le biancoblu affronteranno Vbc Savigliano in casa al Palacentrostorico di Alba.

L ‘altra semifinale sarà nella stessa giornata tra Club76 Gold PlayAsti e Bosca Cuneo Granda Volley Rossa ad Asti alle 21.00. Le due vincenti delle semifinali si scontreranno nel fine settimana in quella che sarà la finale territoriale Cuneo-Asti.

Semifinale in vista anche per l’Under 15 di eccellenza regionale che, a un mese dal termine del girone di eccellenza, si prepara per una gara che darà accesso alle fasi regionali finali in cui rientrano anche le capolista dei gironi territoriali. Il big match è fissato per Mercoledì 2 Giugno alle 17.30 a Bra contro Libellula Nerostellata.

Vittoria a tavolino per l’Under 19 che non disputa la partita in programma per Domenica sera contro Mon Vi Volley, mantenedo la terza posizione in classifica. Domenica alle 20.30 l’ ultima partita del campionato sarà contro A.s.d. Volley Busca in casa.

Chiude col sorriso il campionato di Under 15 la formazione di Under 13 2008-09, campionato volto a far crescere le giovani biancoblu, ricco di sfide e soddisfazioni.

Si piazzano al secondo posto del girone dopo l’ ultima vittoria di Sabato a Bra per 2-3 (16-25, 25-22, 25-23, 16-25, 12-15) contro Libellula Nerostellata 06/07.

Nel proprio campionato di riferimento, dopo un turno di pausa, si riparte con la sfida di Domenica in casa alle 15.30 contro Pvb 13 Gialla 2008 Canelli.

Weekend avvincente anche per le più giovani de L’ Alba Volley, l’Under 13 2009-10.

Sabato si aggiudica una vittoria netta in CSI Under 12 per 3-0 contro Jolly Bianca (25-9, 25-7, 25-5).

Cede invece Domenica a Bra per 3-0 contro Libellula Nerostellata (25-14, 25-10, 25-9).

Prossimo match fissato per Domenica a Canelli alle 15.30 contro la formazione Blu 2009 del Pvb Canelli.

BV