L’Alba Volley, a regime tutte le formazioni giovanili: weekend di soddisfazioni

Turno più che positivo per le giovani de L’ Alba Volley, che colleziona diverse vittorie su tutti i fronti.

Sesta vittoria consecutiva per l’ Under 17, che ha affrontato Libellula Nerostellata Rosa Domenica mattina in casa, chiudendo con un netto 3-0 (25-6, 25-11, 25-13). Le biancoblu sono al vertice della classifica con 18 punti e due gare rimaste da disputare; terminato il girone, le capolista dei quattro gironi territoriali si sfideranno per l’accesso alla fase regionale.

Il prossimo appuntamento è per Domenica alle 10.30 a Bra, contro Rs Volley Racconigi.

Doppio turno per l’ Under 19, che ha visto finalmente il rientro, seppur dosato, di Serena Alessandria, assente da diverse settimane per un incidente. Le giovani albesi, capitanate da Elena Vigolungo, hanno affrontato Domenica sera in casa Volley Saluzzo Expert Chiale, portando a casa un tondo 3-0 (25-11, 25-13, 25-13). Partita in salita quella del lunedì fuori casa, contro Bosca Cuneo Granda Volley: dopo due set combattuti alla pari, le cuneesi hanno preso l’ allungo chiudendo 3-0 (25-21, 25-23, 25-13).

Soddisfazione al quadrato per l’ Under 13 2008-09 che guadagna terreno su due fronti. Arrivano altri tre punti nel campionato di Under 15 territoriale, Sabato pomeriggio fuori casa contro Rs Volley Racconigi, dove hanno chiuso per 0-3 (15-25,16-25, 11-25) portandosi al terzo posto del girone B.

Prosegue l’ ascesa anche nel proprio campionato di Under 13, con un altro 3-0 (25-8, 25-6, 25-5) in casa Domenica pomeriggio, contro Club76 Assilab PlayAsti, mantenedosi sul podio della classifica del girone B.

La prossima tappa sarà Domenica alle 15.30 a Canelli, contro Pvb 13 Gialla 2008 Canelli.

Gara di recupero per le giovanissime dell’ Under 13 2009-10, che affrontano fuori casa Club76 Brumar PlayAsti, cedendo per 3-0 (25-14, 25-14, 25-18), dimostrando determinazione e capacità di gioco sempre crescenti. Ancora uno sfidante astigiano, previsto per Domenica alle 15.30 in casa la Palacentrostorico, che sarà New Volley Asti Arancio.

Al via anche i campionati CSI, che prevedono quattro formazioni per L’ Alba Volley in questa stagione: Under 12, Under 12 junior, Allieve e Open. I gironi predisposti hanno una sola fase di andata di sette gare per Under 12 e open, mentre nelle allieve si disputeranno tre gare di anata e tre di ritorno.

Ad esordire sono state: l’ Under 12 young in casa, sotto la guida di coach Monte, contro Jolly Bianca a Ceretto con 0-3 (25-17, 25-17, 25-21) e l’ Open femminile, guidata da coach Orlando contro Volley Neive fuori casa con 1-3 (25-23, 18-25, 13-25, 20-25).

