Il Presidente Alberto Cirio: “1.200 progetti ed un valore di 27 miliardi, il Piemonte chiede questo al Recovery Plan”

Un documento da discutere con il Governo centrale di Roma per individuare le priorità della Regione Piemonte in vista del Recovery Plan. Il Presidente della Regione Alberto Cirio, con una nota su Facebook, rende noti i numeri che verranno presentati per l’approvazione.

“Oggi pomeriggio, durante una riunione straordinaria della Giunta regionale, abbiamo approvato il documento che ingloba i contributi raccolti in queste settimane sul territorio con le priorità per il futuro del Piemonte.

Si tratta di oltre 1200 progetti del valore complessivo di 27 miliardi di euro, di cui chiederemo al Governo l’inserimento nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, il cosiddetto Recovery Plan. La prossima settimana inizierà il confronto con Roma, per definire quali di questi progetti potranno essere inclusi nel documento finale che il Governo, entro il mese di aprile, invierà all’Unione Europea con le priorità italiane.

In questo documento c’è quello che serve al Piemonte e non dobbiamo perdere questa opportunità. Se infatti è fondamentale continuare a vaccinare, perché vincerà questa battaglia chi prima avrà vaccinato la sua gente, dall’altra dobbiamo continuare a progettare il futuro e i fondi del Recovery Plan, abbinati a quelli della prossima programmazione europea 2021-2027, porteranno in Piemonte oltre 10 miliardi di euro.

Una cifra che il Piemonte non ha mai avuto e che adesso dobbiamo investire per fare ripartire la nostra regione e non lasciare nessuno indietro.”.