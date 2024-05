Caraglio Calcio fra Coppa Piemonte e la scelta del nuovo mister

L’ Asd Caraglio Calcio, come già anticipato da mister Roberto De Simone, dalla prossima stagione cambierà la guida tecnica della prima squadra. La società, nella persona del Presidente Sava dichiara: “Ringrazio De Simone e Macario per il lavoro svolto in questi tre anni con professionalità e dedizione verso i nostri colori ma soprattutto l’interesse per la crescita di tutto il nostro organico”.

Continua il DS Martini: “Siamo orgogliosi di aver alzato con i nostri ragazzi la Coppa Piemonte Provinciale, trofeo che arriva per la prima volta nella bacheca del Caraglio”. La stagione continuerà in Coppa Piemonte Fase Regionale, dove il Caraglio ha vinto la prima partita del triangolare contro la Valfenera per 1-0 e affronterà in casa mercoledi 22 maggio la Viguzzolese. Nelle prossime settimane la società comunicherà il nome del nuovo allenatore della nostra Prima Squadra.