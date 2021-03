Cuneo: in piazza Galimberti la protesta contro la DAD (GUARDA LE FOTO)

Alcuni banchi sistemati sulla piazza, cartelli e striscioni, musica e testimonianze di insegnanti, studenti e famiglie. Cuneo ha detto nuovamente no alla DAD con la manifestazione “TroniAMO a Scuola”, organizzata a livello nazionale dalla rete “Scuola in Presenza”. La protesta, svolta in altre 4 città della Granda (Fossano, Bra, Alba e Saluzzo), nel capoluogo è andata in scena in piazza Galimberti.

Circa 150 persone hanno aderito all’iniziativa, tra insegnanti, genitori e studenti delle scuole medie e superiori, quelli che dovranno proseguire con la didattica a distanza anche dopo Pasqua. “Dimenticati a distanza”, si legge sul grande striscione sistemato ai piedi del monumento. Altri cartelli indicano slogan diversi, come “Non siamo schemi”, “La scuola è solo in presenza”, o “Distruzione della didattica”. Tra canzoni e interventi, il mondo della scuola ha ancora provato a farsi sentire, chiedendo a gran voce di poter tornare con la didattica in presenza.