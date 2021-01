Volley A1/F: Novara dice “40” a Cremona! Oggi le altre gare, tra cui Brescia-Cuneo

La Igor Gorgonzola Novara fa suo l’anticipo della 21^ giornata. Al PalaRadi di Cremona, le azzurre di Stefano Lavarini si impongono per 3-1 sulla VBC èpiù Casalmaggiore e salgono a quota 40 punti, a -5 dalla vetta occupata dall’Imoco Volley Conegliano ma con un margine di addirittura 15 lunghezze su chi insegue.

Oggi si completerà la 21^ giornata con quattro partite. Alle 17.00 le tre gare in diretta su LVF TV: la Saugella Monza, terza forza del torneo, rientra in campo dopo i casi di positività che l’hanno costretta allo stop per l’intero mese di dicembre e sarà di scena al Pala Agnelli per affrontare la Zanetti Bergamo.

Sfida delicata tra Unet E-Work Busto Arsizio e Bartoccini Fortinfissi Perugia, altre due squadre che nelle ultime settimane hanno dovuto fermarsi a causa del contagio da Covid-19. Farfalle a 10 punti, magliette nere a quota 9 (ma con una partita in meno): la posta in palio è davvero preziosa.

A 9 punti c’è anche la Banca Valsabbina Millenium Brescia, che ospita al PalaGeorge di Montichiari la Bosca S.Bernardo Cuneo, reduce dall’ottimo successo di Chieri nel giorno di Santo Stefano. Lo staff bresciano è alle prese con la gestione dell’infermeria: il recupero delle infortunate Berti e Angelina, assenti nella trasferta contro l’Imoco Volley, mentre si resta in attesa di riscontri dai tamponi per il reintegro nel gruppo di capitan Tiziana Veglia, attualmente ancora positiva al Covid-19.

Alle 17.30, in diretta su Rai Sport HD, la capolista Imoco Volley Conegliano ospiterà al PalaVerde Il Bisonte Firenze.

Rinviata a data da destinarsi la gara tra Delta Despar Trentino e Reale Mutua Fenera Chieri. Turno di riposo per la Savino Del Bene Scandicci.

LA CLASSIFICA

Imoco Volley Conegliano 45 (15-0); Igor Gorgonzola Novara 40 (14-2); Saugella Monza 25 (9-3); Savino Del Bene Scandicci 24 (8-3); Reale Mutua Fenera Chieri 22 (7-5); Delta Despar Trentino 18 (6-7); Bosca S.Bernardo Cuneo 17 (7-7); Vbc èpiù Casalmaggiore 14 (5-9); Il Bisonte Firenze 14 (5-9); Zanetti Bergamo 11 (3-11); Unet E-Work Busto Arsizio 10 (3-8); Bartoccini Fortinfissi Perugia 9 (3-9); Banca Valsabbina Millenium Brescia 9 (1-13).

* tra parentesi le partite vinte-perse