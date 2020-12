Alba: in arrivo il concorso per studenti “Window21 – una finestra sul mondo”

L’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Alba promuove il concorso “Window21 – Una finestra sul mondo”, aperto i ragazzi degli Istituti Superiori di Secondo grado di Alba.

La prima e la seconda ondata della pandemia hanno influito, in modo più o meno rilevante, sulle nostre vite, sui nostri comportamenti e sul modo di interagire con gli altri. Abbiamo guardato gli amici, gli affetti, il mondo, mantenendo le distanze imposte dall’emergenza sanitaria e allo stesso modo gli amici, gli affetti, il mondo ci hanno guardato da lontano.

La finestra, che dà il nome al concorso “Window21”, diventa quindi simbolicamente un punto di osservazione attiva, passiva e introspettiva: guardare, essere guardato e guardarsi, così come un passaggio di andata e ritorno.

Il concorso è un invito a prendere una matita, un pennello, una macchina fotografica, un cellulare….. e a raccontare come viviamo l’”oggi”, alla luce dell’esperienza vissuta nei mesi scorsi e in quelli che stiamo tutt’ora vivendo. Quali cambiamenti ha prodotto il Covid19 in ognuno di noi e nel mondo che ci circonda? Su che cosa ci ha fatto riflettere? Come ci apprestiamo a guardare al futuro?.

Sono ammesse tutte le tipologie di opere legate alle arti grafiche: disegni, illustrazioni, dipinti, illustrazioni digitali, fotografie, fumetti, collage ecc…. Non sono ammessi video.

Gli elaborati, che potranno essere prodotti singolarmente o in gruppo, saranno valutati tenendo conto dei seguenti aspetti:

efficacia nella presentazione del/i quesito/i scelto/i

creatività e originalità

capacità di stimolare la riflessione e il pensiero critico

impatto visivo

Sono previsti tre premi in buoni acquisto di materiale tecnologico e informatico.

1° premio: buono acquisto da € 350

2° premio: buono acquisto da € 250

3° premio: buono acquisto da € 150

Gli elaborati, trasformati in formato digitale e accompagnati dal proprio recapito, dalla scuola di appartenenza e da una breve didascalia descrittiva, dovranno pervenire all’indirizzo [email protected] entro il 31 gennaio 2021.

Il concorso fa parte delle proposte formative ed educative pubblicate nei cataloghi “Progetti Scuola” che ogni anno l’Assessorato alle Politiche Giovanili di Alba propone alle scuole di ogni ordine e grado.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Informagiovani

Via G. Govone, 11 – Alba

Tel. 0173 292348-349 [email protected]