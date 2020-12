Serie D: Fossano, tre colpi! C’è anche il grande ritorno di Alfiero!

Il Fossano Calcio fa sul serio e, per superare il momento difficile di classifica in Serie D, mette a segno tre colpi di mercato. Senza dubbio, da sottolineare un grande ritorno, che fa battere i cuori biancoblu: è Vincenzo Alfiero, il bomberissimo che proprio a Fossano ha dato il meglio di sè a livello realizzativo. Fu tra l’altro fondamentale con i suoi gol nella cavalcata che ha portato il Fossano a vincere il campionato di Eccellenza e tornare in Serie D nella stagione 2018/2019.

A centrocampo invece, ecco Filippo Brondi. Classe ’94, può ricoprire diverse posizioni nella zona nevralgica del campo. Brondi ha infatti indossato le maglie di Spezia, Carrarese, Prato e Massese nell’allora Lega Pro, mentre nell’ultima stagione è stato protagonista con l’Albenga.

Sempre dalla categoria superiore, ecco il secondo rinforzo: si tratta di Vlad Marin, terzino sinistro che può giocare anche come difensore centrale e mezz’ala, cresciuto nelle giovanili della Lazio e, tra le altre, ex Cuneo, con cui ha collezionato 27 presenze in Serie C.

Non mancano però le uscite: liberato l’attaccante classe 2000 Federico Chiappino e girato in prestito al Saluzzo il portiere classe 2002 Alberto Roscio.