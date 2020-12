“Servono ristoro economico, convenzionamenti e infermieri per l’emergenza Covid nelle Case di Riposo della Granda”

Mondovì, con Cuneo, Alba, Bra, Fossano, Saluzzo e Savigliano, scrive al Governatore Cirio e agli assessori Icardi e Caucino per sostenere le Case di Riposo della Granda, chiedendo un incontro.

Il Sindaco di Mondovì Paolo Adriano: “Ho richiesto ai sindaci delle Granda di condividere una richiesta alla Regione per un incontro sul tema delle Case di riposo, trovando positivo riscontro dai colleghi di Cuneo, Alba, Bra, Fossano, Saluzzo e Savigliano. Quello per salvare le nostre Case di Riposo è un impegno comune, senza campanili e senza colori di partito e mi fa molto piacere che si faccia squadra sul tema.

Abbiamo così predisposto una lettera in cui illustriamo, nel dettaglio, i termini della emergenza e le necessità che riteniamo impellenti. Le note criticità che affliggono le nostre strutture per anziani, legate alla situazione Covid attengono, in particolare, ai maggiori costi (d.p.i., protocolli…) e allo speculare riduzione dei convenzionamenti e sono condivise dall’intero territorio provinciale.

Per questo, con i sindaci di Cuneo, Alba, Bra, Fossano, Saluzzo e Savigliano, interpelliamo il Presidente Cirio e gli assessori Icardi e Caucino, confidando nell’attenzione e nel supporto della Regione. Urgono, infatti, un ristoro economico per le spese sostenute a causa dell’emergenza Covid, l’aumento della quota dei convenzionamenti e la assegnazione del necessario personale infermieristico, che in passato era stato assorbito dalla sanità.

Ci siamo, a proposito, detti disponibili a incontrare il Presidente Cirio e gli assessori per meglio illustrare il tema: Veneto e Lombardia hanno dato segnali in proposito e siamo sicuri che il nostro Piemonte non sarà da meno”.