Rinnovo cariche Confartigianato: si allarga la “pattuglia” cuneese a livello regionale e nazionale

Si parla sempre più “cuneese” nelle sedi torinese e romana di Confartigianato. A seguito del recente rinnovo dei vari ruoli di rappresentanza dei gruppi di mestiere, sono sempre più numerosi i dirigenti artigiani della Granda, chiamati a interpretare le istanze delle categorie di appartenenza in ambito regionale e nazionale.

La scorsa settimana, nell’ambito del rinnovo della Presidenza nazionale che ha visto eletto l’emiliano Marco Granelli, Domenico Massimino (già presidente provinciale cuneese) è stato confermato alla carica di vicepresidente nazionale.

Per quanto concerne il mondo delle categorie, si conta un presidente, Anna Maria Sepertino (di Marene) per i Caseari, e un vicepresidente, Aldo Caranta (di Fossano) per il Trasporto Conto Terzi. A questi si aggiungono 10 consiglieri:

Vincenzo Pallonetto (di Savigliano) – Panificatori;

Valerio Romana (di Cuneo) – Orafi;

Valerio Pagliero (di Savigliano) – Restauro;

Michele Quaglia (di Saluzzo) – Meccatronica;

Roberto Ganzinelli (di Mondovì) – Marmisti;

Dario Fissore (di Mondovì) – Bruciatoristi;

Ugo Arnulfo (di Dogliani) – Carpenteria Meccanica;

Sebastiano Dutto (di Cuneo) – Meccanica e subfornitura;

Daniela Biolatto (di Racconigi) – Abbigliamento;

Eraldo Abbate (di Alba) – Autobus Tour Operator.

A Claudio Piazza (di Alba), è stata infine conferita una delega particolare per il settore installazione impianti GPL-metano.

Ancora più evidente la presenza della Granda nel livello regionale che conta ben 37 dirigenti cuneesi a coprire le varie aree di categoria, oltre al presidente regionale nella persona di Giorgio Felici (anche vicepresidente provinciale).

Nei ruoli dirigenziali di Confartigianato Piemonte troviamo, quali Presidenti:

Anna Maria Sepertino – Caseari

Angela Astesano – Lavorazioni Carni

Vincenzo Pallonetto – Panificatori

Marco Michelis – Pastai

Valerio Romana – Orafi

Cesare Pagliero – Restauro

Loredana Porcelli – Carrozzieri

Claudio Piazza – Installatori Gpl

Michele Quaglia – Meccatronica

Enrico Frea – Acconciatori

Franco Forte – Odontotecnici

Elisa Reviglio – Grafici

Roberto Ganzinelli – Marmisti

Dario Fissore – Bruciatoristi

Gianfranco Castorello – Legno

Flavio Foglio – Mobilieri

Ugo Arnulfo – Carpenteria Meccanica

Sebastiano Dutto – Meccanica E Subfornitura

Daniela Biolatto – Abbigliamento

Eraldo Abbate – Ncc – Autobus E Tour Operator

Aldo Caranta – Trasporti

«A nome della nostra Associazione – dichiara Luca Crosetto, presidente territoriale di Confartigianato Cuneo (entrato in Giunta nazionale e vicepresidente europeo di SMEunited) – non posso che esprimere soddisfazione per una rappresentanza così consistente di nostri dirigenti artigiani ai massimi livelli associativi. È una chiara dimostrazione della capacità e dell’impegno dei tanti imprenditori del nostro territorio, i quali non soltanto dimostrano di fare alta qualità nei loro ambiti produttivi, ma mettono a disposizione del comparto con grande volontà l’esperienza maturata in tanti anni di lavoro e di impegno collettivo. Avere una voce “cuneese” autorevole e incisiva sui tavoli di confronto regionali e nazionali, significa dare valore aggiunto alla nostra terra e, di conseguenza, alle sue tante imprese artigiane che la rendono un esempio apprezzato nel mondo».

c.s.