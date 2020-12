Calcio a 5 – Serie B: trasferta sarda per l’Elledì Fossano, che domenica affronta il C’è Chi Ciak

L’Elledì Fossano si prepara alla terza trasferta consecutiva. E che trasferta: la squadra di Giuliano andrà a far visita ai sardi del C’è Chi Ciak, che hanno la loro casa a Serramanna, nel Sud Sardegna. Si tratta di una formazione neopromossa in serie B, ma che in questa prima parte di campionato ha dimostrato di potersela giocare con tutte: nelle tre partite disputate finora ha perso, ma con due soli gol di scarto, con Cagliari e Crema, vincendo invece con l’MGM nell’ultimo incontro in cui è scesa in campo, oltre un mese fa, il 31 ottobre.

La poca abitudine alla partita potrebbe essere un punto a favore dell’Elledì Fossano, che invece sta attraversando un ottimo momento di forma ed è reduce dalla bella vittoria esterna nel derby sul campo del Monferrato per 4-0. La formazione di Giuliano in classifica è al secondo posto, dietro solo al Leon che finora non ha sbagliato nulla, vincendo tutte le 5 partite disputate. Il match tra C’è Chi Ciak e Elledì Fossano è in programma domenica 13 dicembre alle 14,30.

Ecco il programma completo della decima giornata e la classifica.