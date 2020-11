Sci Alpino – Carlotta Saracco è seconda a Solda: “Un ottimo punto di partenza”

Ottimo debutto della ventunenne limonese Carlotta Saracco (Centro Sportivo Esercito, ma cresciuta agonisticamente nell’Equipe Limone) sulle nevi altoatesine di Solda, dove si è disputata la prima gara FIS della stagione 2020-2021 in Italia, un Gigante femminile e maschile valido per il Trofeo Livata.

Ha vinto la francese Clarisse Breche, del Club des Sports de Courchevel, con il tempo totale di 1’,46”,99/100, precedendo per 22/100 Carlotta, che è risalita dalla quinta piazza ottenuta nella prima manche. Terza l’altra francese Julia Socquet Dagoreau, dello Ski Club Saint Gervais, staccata di 30/100.

Nelle prime cinque anche l’austriaca Melanie Arrer e l’altra azzurra Elisa Platino (Carabinieri). Buoni piazzamenti anche per le altre atlete cresciute negli Sci Club del Comitato FISI Alpi Occidentali e nella squadra regionale.

Tutta la felicità di Carlotta Saracco nelle dichiarazioni a Race Ski Magazine: “Sono contenta per la gara: un risultato positivo e comunque un punto di partenza. Nonostante il periodo che stiamo vivendo, tornare al cancelletto è sempre una grande emozione. Essere poi in gara e confrontarsi da subito con ragazze di livello come le statunitensi Paula Moltzan e Nina O’ Brien, rispettivamente decima e quindicesima in Coppa del Mondo a Soelden, è

davvero stimolante”.

Sono giorni decisamente importanti per la famiglia Saracco, visto che sabato 7 novembre Edoardo, fratello minore di Carlotta, ha prestato giuramento nella caserma Cernaia di Torino, sede della Scuola Allievi Carabinieri, alla presenza del Comandante

della Scuola, colonnello Giovanni Spirito. Edoardo è stato arruolato nel Centro Sportivo dell’Arma, dopo aver partecipato al 14° corso formativo per Carabinieri atleti.

Lo sciatore limonese ha 17 anni ed è uno dei pochi Carabinieri minorenni d’Italia. Vanta una medaglia di bronzo in Slalom ai Giochi Olimpici Invernali dell Gioventù di Losanna 2020 e il primo posto nel ranking mondiale degli sciatori alpini nati nel 2003.

