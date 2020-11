La XXI Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba sarà digitale e in diretta streaming dal Castello di Grinzane Cavour

Anche quest’anno durante l’Asta Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, Alba Music Festival sarà presente con tre momenti speciali dedicati alla musica classica italiana, ambasciatrice nel mondo delle eccellenze italiane e del territorio.

Antonio Vivaldi e le sue celebri Quattro Stagioni saranno i protagonisti di questi interventi affidati allo Stradivari del 1687 nelle mani della solista svizzera Maristella Patuzzi. Enfant prodige e amica di Alba Music Festival, si è esibita nelle più prestigiose sale da concerto di tutto il mondo e sarà accompagnata, in questa occasione, da I Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria.



La solidarietà internazionale e la promozione delle eccellenze della Regione Piemonte e del territorio di Langhe Monferrato Roero non si fermano e quindi non perdete l’appuntamento, a partire dalle ore 13.00 con il collegamento in diretta streaming dalla sala conferenze del Castello di Grinzane Cavour, sito Unesco patrimonio dell’Umanità, al seguente link: https://www.facebook.com/CastelloGrinzaneCavour