A Corneliano d’Alba tre casi di Covid. Lezioni regolari in tutte le scuole

Sono tre i casi di attualmente positivi nel comune di Corneliano d’Alba: è quanto viene riferito dal sindaco Alessandra Balbo nell’aggiornamento odierno.

La prima cittadina ha inoltre il fatto il punto su altre tematiche: in primis la scuola, con le lezioni che al momento procedono regolarmente in tutte le classi di Infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado.

Non sarà inoltre chiuso, per l’1 e 2 novembre, il cimitero, che resterà normalmente aperto, salvo disposizioni statali o regionali. Oltre all’applicazione della nuova Ordinanza Regionale (con il divieto di spostamento dalle 23 alle 5 in tutto il Piemonte), saranno chiusi i giardinetti di Corso Riddone, perché le dimensioni del luogo non permettono di garantire un adeguato distanziamento in caso di affollamento.